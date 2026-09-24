Thuê hơn 50 xe ô tô mang đi cầm cố, bị cáo chiếm đoạt hơn 27,5 tỷ đồng

Bị cáo Hoàng Hướng Thiện tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm

Theo bản án của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai xác định: Vào năm 2019, Hoàng Hướng Thiện thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp ô tô Hoàng Hải (gọi tắt là Công ty Hoàng Hải) tại phường Tam Hòa (nay là phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai). Do Thiện có ý định sang định cư tại Canada nên nhờ người thân đứng tên thành lập, làm người đại diện công ty. Sau khi thành lập Công ty Hoàng Hải, Thiện tự lấy danh nghĩa là Phó Giám đốc và trực tiếp điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty, chủ yếu là sửa chữa và cho thuê xe ô tô.

Vào khoảng đầu năm 2020, do nợ nần và công việc kinh doanh gặp khó khăn, cần phải có vốn để làm ăn nên Thiện đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Thủ đoạn của Thiện là thuê các xe ô tô tự lái của chủ xe, sau đó mang đi cầm cố để lấy tiền trả nợ và có vốn làm ăn (ý định này có trước khi Thiện thuê xe của chủ xe).

Thời gian đầu, Thiện chỉ thuê khoảng vài chiếc xe, sau đó mang đi cầm cố. Sau khi đem các xe trên đi cầm cố để vay tiền thì vẫn không đủ để trả nợ và xoay xở công việc kinh doanh nên vào tháng 7-2020, Thiện bắt đầu thuê đồng loạt nhiều xe ô tô để cho thuê xe tự lái nhưng mục đích là mang đi cầm cố vay tiền để có tiền trả nợ và có vốn làm ăn. Tổng cộng Thiện đã thuê 56 xe ô tô của chủ xe, sau đó chiếm đoạt 50 xe ô tô các loại của nhiều bị hại. Tổng giá trị tài sản Thiện chiếm đoạt là hơn 27,5 tỷ đồng. Hiện Thiện chưa bồi thường cho các bị hại.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm

Ngoài ra, Thiện đã có hành vi giả mạo chữ ký của một số chủ xe trên giấy mua bán xe ô tô thể hiện nội dung các chủ xe bán xe cho mình. Thiện đã lấy danh nghĩa Phó Giám đốc Công ty Hoàng Hải và sử dụng con dấu Công ty Hoàng Hải đóng lên các giấy tờ mua bán này (thực tế theo giấy đăng ký kinh doanh thì Thiện không giữ chức vụ gì trong Công ty Hoàng Hải).

Ngoài ra, Thiện còn đặt làm giả 1 giấy chứng nhận đăng ký xe Toyota Camry. Sau đó, Thiện đã sử dụng 3 giấy tờ mua bán xe giả, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả cùng các xe ô tô của chủ xe để mang đi thế chấp cho người khác để vay tổng cộng 850 triệu đồng.