Thuế Hải Phòng xử lý hàng chục nghìn hồ sơ tồn đọng để làm sạch mã số thuế

Kết quả rà soát dữ liệu và xử lý nợ đọng

Triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, Thuế TP Hải Phòng đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành và chính quyền địa phương phối hợp thực hiện. Cơ quan thuế thành lập Ban Chỉ đạo chuyên trách, công khai đường dây nóng và liên tục truyền thông trên các kênh điện tử để khuyến khích người nộp thuế chủ động hoàn thiện thủ tục. Trưởng Thuế TP Hải Phòng Nguyễn Tiến Trường cho biết tính đến cuối tháng 9 năm 2026, hệ thống ghi nhận hàng vạn doanh nghiệp và hộ kinh doanh có mã số thuế rơi vào trạng thái 03 là ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực và trạng thái 06 là không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Đối với khối tổ chức và doanh nghiệp, cơ quan thuế phân loại thành 3 danh sách cần xử lý. Cụ thể danh sách 1 có 8.730 hồ sơ trạng thái 03, danh sách 2 có 540 hồ sơ trạng thái 06 và danh sách 3 có 41.753 hồ sơ trạng thái 06. Đối với hộ kinh doanh, hệ thống ghi nhận 13.262 mã số thuế trạng thái 03 và 129.011 mã số thuế trạng thái 06. Sau một tháng đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 31 tháng 10 năm 2026, Thuế TP Hải Phòng đã giải quyết 91,11% hồ sơ danh sách 1, 64,97% hồ sơ danh sách 2 và 32,07% hồ sơ danh sách 3 đối với khối doanh nghiệp. Ở khối hộ kinh doanh, tỷ lệ hoàn thành xử lý trạng thái 03 đạt 76,57% với 10.178 hồ sơ và trạng thái 06 đạt 58,88% với 75.944 hồ sơ. Cùng với việc chuẩn hóa dữ liệu, cơ quan thuế đã thu hồi 141,2 tỷ đồng tiền nợ đọng và 42,3 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp, đóng góp tổng cộng 183,5 tỷ đồng vào ngân sách.

Phân loại rủi ro và gắn trách nhiệm xử lý hồ sơ

Để giải quyết dứt điểm lượng hồ sơ tồn đọng, lãnh đạo Thuế TP Hải Phòng yêu cầu các bộ phận chuyên môn và các Thuế cơ sở trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Cơ quan thuế chủ động liên hệ xác định đúng tình trạng thực tế và nghĩa vụ tài chính của từng trường hợp, khuyến cáo người nộp thuế không bỏ mặc pháp nhân hoặc hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động. Các phòng quản lý và Thuế cơ sở phải hướng dẫn người nộp thuế thực hiện ngay các thủ tục pháp lý khi tiếp nhận thông tin giải thể hoặc chấm dứt hoạt động.

Đối với lượng mã số thuế trạng thái 03 và 06 còn lại, cơ quan thuế tiến hành rà soát và phân loại theo các nhóm nghiệp vụ thống nhất. Hồ sơ được phân tách rõ ràng thành nhóm đủ điều kiện xử lý ngay, nhóm cần bổ sung thông tin, nhóm cần xác minh địa chỉ, nhóm phải kiểm tra tại trụ sở, nhóm rủi ro cao và nhóm cần chuyển cho cơ quan chức năng. Các chỉ tiêu xử lý được giao chi tiết kèm theo thời hạn và trách nhiệm cụ thể cho từng Thuế cơ sở cùng từng công chức quản lý để theo dõi kết quả. Việc tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác xác minh thông tin bảo đảm kết quả của chiến dịch không chỉ đạt về số lượng mà còn nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn cho môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn.