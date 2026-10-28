Ngày 26/10/2026, Thuế thành phố Hà Nội thông báo tăng cường hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục và đóng mã số thuế.

Theo đó, cơ quan thuế tổ chức bộ phận tiếp nhận thông tin, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc thông qua ba kênh chính thức, gồm tổng đài điện thoại, thư điện tử và đầu mối cán bộ, công chức hỗ trợ trực tiếp.

Đối với kênh tổng đài, người nộp thuế có thể liên hệ số 1900 886 889, sau đó bấm phím 1 để được hướng dẫn về thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục mã số thuế, đóng mã số thuế và các chính sách có liên quan.

Thời gian tiếp nhận hỗ trợ từ thứ Hai đến thứ Sáu, buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.

Đối với kênh thư điện tử, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có vướng mắc có thể gửi nội dung cần giải đáp đến địa chỉ LamsachMSThanoi@gdt.gov.vn.

Thuế Hà Nội mở 3 kênh hỗ trợ giải thể, đóng mã số thuế. Ảnh Thuế Hà Nội

Để thuận tiện cho việc kiểm tra, xử lý thông tin, Thuế thành phố Hà Nội đề nghị người nộp thuế cung cấp đầy đủ họ tên, số điện thoại liên hệ, mã số thuế hoặc số định danh cùng nội dung vướng mắc cần hỗ trợ.

Việc cung cấp thông tin cụ thể giúp cơ quan thuế xác định hồ sơ, kiểm tra tình trạng mã số thuế và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Đối với kênh hỗ trợ trực tiếp, Thuế thành phố Hà Nội công khai danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối tiếp nhận và giải đáp các vướng mắc liên quan đến hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục và đóng mã số thuế.

Người nộp thuế có thể quét mã QR được công bố trên tài liệu hướng dẫn của cơ quan thuế để tra cứu danh sách đầu mối phụ trách, từ đó lựa chọn hình thức liên hệ phù hợp với từng trường hợp.

Việc triển khai đồng thời ba kênh hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để người nộp thuế tiếp cận thông tin, được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về thuế.

Thuế thành phố Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế chủ động lựa chọn kênh liên hệ phù hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác để được hướng dẫn kịp thời, góp phần hoàn thiện hồ sơ đúng quy định và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục.