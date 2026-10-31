Thuế Hà Nội lưu ý hạn cuối nộp thuế đất phi nông nghiệp

Theo hướng dẫn của Thuế thành phố Hà Nội, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng đối với đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị (bao gồm cả phần diện tích đất được phân bổ cho từng căn hộ chung cư); đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và một số loại đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh theo quy định.

Người dân có thể nộp thuế qua ứng dụng Etax Mobile. Ảnh: Thanh Hồng

Đối với hộ gia đình, cá nhân, thời hạn nộp thuế lần đầu chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế. Từ năm thứ hai trở đi, người nộp thuế thực hiện nộp một lần trong năm, chậm nhất ngày 31-10. Do ngày 31-10-2026 rơi vào thứ Bảy nên thời hạn nộp thuế năm nay được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo, tức thứ Hai (2-11-2026). Trường hợp có thông báo điều chỉnh, người nộp thuế thực hiện nộp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

Để tạo thuận lợi cho người dân, Thuế thành phố Hà Nội khuyến khích sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu nghĩa vụ thuế, kiểm tra thông tin thửa đất, căn hộ và thực hiện thanh toán trực tuyến. Sau khi đăng nhập, người nộp thuế cần đối chiếu chính xác thông tin, số tiền phải nộp và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn. Sau khi hoàn thành, cần lưu chứng từ và kiểm tra trạng thái khoản thuế để kịp thời phát hiện, xử lý sai sót.

Đáng chú ý, chủ sở hữu căn hộ chung cư cũng thuộc đối tượng thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với phần diện tích đất được phân bổ cho căn hộ. Trường hợp đã kê khai và không có thay đổi về người nộp thuế hoặc các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp thì không phải kê khai lại hằng năm. Tuy nhiên, người nộp thuế vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đúng thời hạn nếu còn số tiền phải nộp.

Theo Thuế thành phố Hà Nội, người nộp thuế có tổng số thuế phải nộp hằng năm từ 50.000 đồng trở xuống trên cùng địa bàn thành phố thuộc diện được miễn thuế. Cơ quan thuế phối hợp với UBND cấp xã rà soát, thực hiện miễn thuế theo quy định mà không yêu cầu người nộp thuế phải nộp hồ sơ đề nghị miễn.

Một số trường hợp người dân cũng cần chủ động rà soát, điều chỉnh thông tin để tránh phát sinh vướng mắc. Chẳng hạn, đối với trường hợp đã chuyển nhượng nhà, đất nhưng vẫn nhận được thông báo thuế, người dân cần kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng và thông tin đăng ký biến động đất đai. Nếu đã nộp hồ sơ đăng ký biến động nhưng chưa kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, người nhận chuyển nhượng có trách nhiệm kê khai, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đối với thời gian thực tế sử dụng đất. Trường hợp đã hoàn thành kê khai, người dân cần liên hệ cơ quan thuế nơi có đất để kiểm tra, xác minh và điều chỉnh thông tin người nộp thuế khi có căn cứ.

Đối với trường hợp đã nộp thuế nhưng hệ thống vẫn hiển thị khoản phải nộp, người dân cần đối chiếu chứng từ, kỳ thuế và thông tin khoản thanh toán. Nếu phát sinh vướng mắc, có thể gửi phản hồi trực tiếp trên ứng dụng eTax Mobile hoặc liên hệ cơ quan thuế, đơn vị ủy nhiệm thu tại phường, xã để được hướng dẫn, giải quyết.

Thuế thành phố Hà Nội khuyến nghị người dân chủ động kiểm tra thông tin nghĩa vụ thuế, hoàn thiện thủ tục kê khai khi có thay đổi về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; đồng thời nộp thuế đúng thời hạn để tránh phát sinh tiền chậm nộp và những vướng mắc khi thực hiện các giao dịch nhà, đất.