Thuế Hà Nội hướng dẫn xử lý trường hợp đã chuyển nhượng bất động sản nhưng vẫn nhận thông báo thuế

Thuế Hà Nội cho hay, từ năm 2025, việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện trên ứng dụng eTax Mobile và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong quá trình lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hằng năm, khi hệ thống theo dõi thuế của cơ quan thuế hạch toán nghĩa vụ thuế phải nộp trong năm của người nộp thuế, bao gồm việc hạch toán quyết định miễn, giảm và miễn thuế đối với các trường hợp từ 50.000 đồng trở xuống trên cùng địa bàn TP Hà Nội, ứng dụng eTax Mobile cũng hiển thị số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp.

Do đó, khi người nộp thuế nộp thuế qua eTax Mobile, tại thời điểm ban hành thông báo, số thuế phải nộp có thể hiển thị còn 0 đồng. Tuy nhiên, cơ quan thuế vẫn gửi thông báo nộp thuế để thể hiện hệ thống quản lý thuế đã ghi nhận số thuế người nộp thuế đã nộp, đồng thời giúp người nộp thuế quản lý thông tin các điểm đất đã kê khai nộp thuế.

(Ảnh minh họa)

Đối với trường hợp đã chuyển nhượng bất động sản nhưng vẫn nhận được thông báo thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với thửa đất hoặc căn hộ đã chuyển nhượng, Thuế Hà Nội đề nghị người nộp thuế rà soát, kiểm tra thông tin và hồ sơ chuyển nhượng.

Cụ thể, trường hợp người nhận chuyển nhượng bất động sản đã nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai tại cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa kê khai tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cùng bộ hồ sơ đăng ký biến động đất đai, người nhận chuyển nhượng có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ liên quan đối với thời gian thực tế sử dụng đất.

Theo Thuế Hà Nội, trong chu kỳ ổn định, hằng năm, người nộp thuế không phải kê khai lại thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp.

Trường hợp người nộp thuế nhận chuyển nhượng bất động sản và đã kê khai cùng bộ hồ sơ đăng ký biến động đất đai, cần rà soát hồ sơ, liên hệ cơ quan thuế nơi có điểm đất để kiểm tra, xác minh thông tin làm cơ sở điều chỉnh thông tin người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Để tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin phản ánh, kiến nghị về số thuế phải nộp, ứng dụng eTax Mobile có chức năng “Gửi phản hồi” đối với mỗi khoản thuế phải nộp phát sinh trên hệ thống. Thuế Hà Nội đề nghị người nộp thuế phản ánh qua chức năng này hoặc liên hệ cơ quan thuế, đơn vị ủy nhiệm thu (UNT) của phường, xã để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết kịp thời.