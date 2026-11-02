Thuế Hà Nội hoàn thành dự toán thu ngân sách sau 10 tháng

Theo Thuế thành phố Hà Nội, trong tổng số 613.790 tỷ đồng thu ngân sách, thu nội địa đạt 610.914 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 2.876 tỷ đồng. Như vậy, sau 10 tháng, ngành Thuế Thủ đô đã hoàn thành dự toán pháp lệnh thu ngân sách được giao cho cả năm 2026.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục là điểm sáng với số thu đạt 264.402 tỷ đồng, bằng 98,6% dự toán pháp lệnh, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy sự cải thiện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp của khu vực doanh nghiệp vào ngân sách thành phố.

Các khoản thu từ đất, nhà đạt 112.617 tỷ đồng, bằng 113,1% dự toán, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các khoản thuế, phí khác, chủ yếu là các khoản thu từ trung ương, đạt 233.895 tỷ đồng, bằng 96,6% dự toán, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả thu ngân sách đạt được ngay trong tháng 10 tạo dư địa để thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tài chính, ngân sách trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, cơ cấu các khoản thu cũng cho thấy một số nguồn thu vẫn chưa đạt dự toán, đòi hỏi ngành Thuế tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh và diễn biến các nguồn thu trên địa bàn.

Trong hai tháng cuối năm, Thuế thành phố Hà Nội xác định tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế, triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu, mở rộng cơ sở thu và khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa. Đồng thời, ngành Thuế tập trung rà soát, quản lý chặt các khoản thu phát sinh, phấn đấu đạt tỷ lệ tăng thu ngân sách cả năm ở mức cao nhất.