Hội nghị đôn đốc thu hồi nợ và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án còn nợ nghĩa vụ tài chính về đất. Ảnh: Thuế thành phố Hà Nội

Thuế thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị đôn đốc thu hồi nợ và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án còn nợ nghĩa vụ tài chính về đất, với sự tham gia của đại diện 27 doanh nghiệp cùng các sở, ngành và địa phương liên quan.

Hội nghị do ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội chủ trì, nhằm rà soát tình hình nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của doanh nghiệp; xác định nguyên nhân chậm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và tìm giải pháp xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

Tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp thông tin tổng quan về tình hình nợ nghĩa vụ tài chính về đất trên địa bàn thành phố. Nội dung thảo luận tập trung vào ba nhóm: các khoản nợ có khả năng thu; nhóm dự án chậm triển khai theo thông báo và nhóm dự án còn vướng mắc về thủ tục pháp lý đất đai.

Đại diện các doanh nghiệp đã báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính, làm rõ nguyên nhân phát sinh nợ, tiến độ triển khai dự án và những khó khăn ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Một số nội dung liên quan đến thủ tục đất đai, quá trình triển khai dự án và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý cũng được đưa ra trao đổi.

Trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp, đại diện Thuế thành phố Hà Nội và các sở, ngành liên quan đã trao đổi, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý; đồng thời phối hợp xác định nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý đối với từng nhóm vướng mắc.

Việc phân loại các khoản nợ theo khả năng thu và tình trạng pháp lý của dự án được xác định là cơ sở để cơ quan chức năng xây dựng giải pháp đôn đốc, thu hồi phù hợp, đồng thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền của các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Thông qua hội nghị, Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp trong công tác quản lý, thu hồi nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tập trung xử lý các khoản nợ, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất theo đúng quy định, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước và nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trên địa bàn.