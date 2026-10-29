Thuế đất phi nông nghiệp: Chấn chỉnh sai sót, xử lý dứt điểm phản ánh của người dân

Dù đã hoàn thành rà soát 95,57% trong tổng số 3.372.799 tờ khai cần kiểm tra, công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vẫn còn một số bất cập

Chuẩn hóa dữ liệu, khắc phục sai sót về thuế

Thời gian qua, Cục Thuế đã chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trên các hệ thống quản lý thuế. Đến nay, toàn ngành đã hoàn thành rà soát 95,57% trong tổng số 3.372.799 tờ khai thuộc diện kiểm tra.

Cùng với đó, ngành Thuế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho người dân. Theo các quy định mới được hướng dẫn, người nộp thuế không phải cung cấp lại thông tin, hồ sơ mà cơ quan nhà nước đã có và đủ điều kiện kết nối, khai thác. Trường hợp cơ quan thuế đã có đầy đủ dữ liệu đất đai từ các cơ sở dữ liệu liên quan, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Tuy nhiên, tại một số địa bàn, thông tin người nộp thuế và thửa đất chưa được cập nhật đầy đủ, khiến thông báo nghĩa vụ thuế chưa chính xác. Việc tiếp nhận, xử lý phản hồi qua phương thức điện tử còn chậm; một số câu trả lời chưa rõ ràng, chưa giải quyết triệt để vướng mắc. Công tác phối hợp, đối soát dữ liệu và phân công trách nhiệm cũng cần được chấn chỉnh.

Để khắc phục tình trạng này, Cục Thuế yêu cầu các địa phương rà soát, cập nhật chính xác thông tin người nộp thuế, thửa đất và kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế; xử lý dữ liệu lịch sử sai lệch, trùng lặp, bỏ sót đối tượng và kịp thời điều chỉnh khi có đủ căn cứ.

Đối với dữ liệu cập nhật theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ quan thuế phải rà soát danh mục loại đất, loại đường, khu vực, giá đất, địa chỉ thửa đất và mã cơ quan quản lý. Khi thay đổi cơ quan thuế quản lý, phải chuyển đầy đủ thông tin tờ khai, nợ thuế, tiền nộp thừa và cập nhật trạng thái chuyển địa bàn.

Các đơn vị đồng thời tăng cường khai thác hệ thống quản lý thuế, phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đất đai để đối chiếu thông tin người sử dụng đất, biến động đất đai và kết quả nộp ngân sách. Đặc biệt, 100% trường hợp nộp thừa phải được xác nhận đúng số tiền, cập nhật kết quả rà soát trên hệ thống quản lý thuế theo quy định.

Xử lý phản ánh đến cùng, rõ người, rõ trách nhiệm

Cục Thuế yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ phản hồi, kiến nghị chưa được giải quyết; phân loại theo nội dung, nguyên nhân và thẩm quyền, đồng thời xác định rõ người phụ trách, lãnh đạo kiểm soát và thời hạn xử lý. Không để xảy ra tình trạng bỏ sót, tồn đọng hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Khi đủ căn cứ, cơ quan thuế phải chủ động xác minh, điều chỉnh dữ liệu và trả lời đúng trọng tâm, nêu rõ căn cứ, kết quả và hướng giải quyết. Với trường hợp cần xác minh thêm hoặc vượt thẩm quyền, phải thông tin rõ cho người nộp thuế, hướng dẫn cụ thể và phối hợp theo dõi đến khi có kết quả.

Công tác kiểm tra việc cập nhật dữ liệu, phát hành thông báo và giải quyết phản hồi cũng phải được tăng cường. Các sai sót cần được xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của công chức và bộ phận liên quan để chấn chỉnh, xử lý theo quy định, trên cơ sở phân biệt nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Bên cạnh đó, các địa phương phải rà soát hoạt động ủy nhiệm thu, làm rõ trách nhiệm giữa cơ quan thuế, đơn vị nhận ủy nhiệm và chính quyền địa phương. Việc đối soát số thu, số đã nộp ngân sách và số liệu hạch toán phải được thực hiện kịp thời, xử lý dứt điểm các trường hợp thu sai đối tượng, chậm nộp, đã nộp nhưng chưa cập nhật hoặc ghi nhận nợ không đúng thực tế.

Cục Thuế yêu cầu các địa phương xây dựng tài liệu tuyên truyền thống nhất về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hướng dẫn rõ các trường hợp phải kê khai, nộp thuế. Công tác tuyên truyền cần được triển khai qua báo chí, phát thanh, truyền hình và phối hợp với chính quyền, cơ quan quản lý đất đai để phù hợp với từng nhóm người nộp thuế.

Các địa phương phải thành lập tổ công tác hỗ trợ trực tiếp người dân kê khai, nộp thuế và tháo gỡ vướng mắc. Người đứng đầu cơ quan thuế cấp tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo chung; các cấp quản lý phải phân công cụ thể theo địa bàn, nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành.

Cục Thuế nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm người nộp thuế được hướng dẫn đầy đủ, kịp thời, thuận tiện; phản ánh, kiến nghị phải được tiếp nhận và giải quyết dứt điểm, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Trưởng cơ quan thuế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện. Những vướng mắc vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, đề xuất phương án xử lý và gửi Cục Thuế để được hướng dẫn kịp thời.