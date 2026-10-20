Thuế Đắk Lắk trao thưởng 60 triệu đồng cho 14 hóa đơn may mắn

Theo kết quả được Hội đồng giám sát xác nhận ngày 24/9/2026, giải Nhất trị giá 20 triệu đồng thuộc về cá nhân Văn Đức Dũng, mã số thuế 8090390444, với hóa đơn số 54935 lập ngày 11/6/2026.

Thuế Đắk Lắk trao giải Nhất hóa đơn may mắn cho ông Văn Đức Dũng.

Ba giải Nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, được trao cho cá nhân Nguyễn Quốc Nghĩa, mã số thuế 8506152749, với hóa đơn số 4888 lập ngày 16/4/2026; Hộ kinh doanh Tín Phát, mã số thuế 8713839307, với hóa đơn số 12848 lập ngày 6/6/2026; Hộ kinh doanh Bùi Thị Trầm, mã số thuế 8728160243, với hóa đơn số 37586 lập ngày 17/4/2026.

Ngoài ra, chương trình có 5 giải Ba, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được Thuế Đắk Lắk triển khai nhằm khuyến khích cá nhân, hộ kinh doanh lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, chống thất thu thuế, hình thành thói quen tiêu dùng văn minh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua hàng.

Đối tượng tham gia chương trình hóa đơn may mắn là người tiêu dùng cá nhân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.