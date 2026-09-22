Thuế cơ sở 6 tăng cường quản lý lĩnh vực thương mại điện tử

Thương mại điện tử có phương thức giao dịch linh hoạt, người bán không nhất thiết phải có địa điểm kinh doanh cố định; doanh thu phát sinh trên nhiều nền tảng và qua nhiều hình thức thanh toán. Điều này gây khó khăn cho việc xác định chủ thể kinh doanh, doanh thu và nghĩa vụ thuế, đòi hỏi cơ quan thuế tăng cường quản lý trên cơ sở dữ liệu và phân tích rủi ro.

Thương mại điện tử đang bùng nổ, đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ hơn nữa.

Đồng chí Phạm Kim Anh - Phó trưởng Thuế Cơ sở 6 cho biết: “Địa bàn đơn vị quản lý gồm 4 phường và 4 xã thuộc thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình cũ, là khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh, trong đó có số lượng lớn người kinh doanh trên các nền tảng số. Trước yêu cầu quản lý thuế đối với lĩnh vực thương mại điện tử, dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh và Thuế tỉnh Lào Cai, Thuế cơ sở 6 đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý phù hợp với thực tế địa bàn".

Cán bộ Thuế cơ sở 6 Lào Cai tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế.

Trước thực tế đó, Thuế cơ sở 6 đã quán triệt đến toàn thể các bộ phận nghiệp vụ và công chức thuế về quy định mới trong quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và nền tảng số.

Đơn vị xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Thuế cơ sở 6 đã phân công các bộ phận nghiệp vụ chủ động rà soát, khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để xác định các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên môi trường điện tử, từ đó đưa vào diện quản lý phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định về đăng ký, kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật thuế, khuyến khích hộ và cá nhân kinh doanh chủ động, tự giác thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Việc xác định chủ thể, địa điểm kinh doanh, doanh thu và phương thức thanh toán trong thương mại điện tử còn nhiều khó khăn.

Đối với các trường hợp nền tảng thực hiện khấu trừ, khai và nộp thuế thay, cơ quan thuế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người nộp thuế nắm rõ số thuế đã được khấu trừ, nộp thay và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai đối với phần hoạt động kinh doanh còn lại.

Theo quy định hiện hành, trường hợp hộ, cá nhân đã được tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử khấu trừ, khai và nộp thay thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai, nộp lại đối với phần hoạt động kinh doanh trên nền tảng đã được khấu trừ, nộp thay. Quy định này vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, vừa giảm bớt gánh nặng hành chính, đồng thời nâng cao tính tuân thủ tự nguyện trong cộng đồng kinh doanh trực tuyến.

Theo đánh giá của Thuế cơ sở 6, nhận thức của hộ, cá nhân kinh doanh về nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng từng bước được nâng lên rõ rệt. Người nộp thuế đã chủ động hơn trong việc đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế và sử dụng các dịch vụ thuế điện tử do ngành thuế cung cấp.

Việc thực hiện khấu trừ, khai và nộp thuế thay qua các nền tảng thương mại điện tử góp phần minh bạch doanh thu giao dịch và giảm áp lực quản lý trực tiếp cho cơ quan thuế.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Thuế cơ sở 6 đã tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, qua đó thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 4,4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 19/9/2026, Thuế cơ sở 6 đang quản lý 266 hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử có mã số thuế đuôi -888. Qua tuyên truyền, vận động, các hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử đã tự giác kê khai tổng doanh thu 316 tỷ đồng, nộp 4,4 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân và các khoản thuế khác vào ngân sách nhà nước. Kết quả này phản ánh hiệu quả bước đầu của công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử vẫn còn nhiều khó khăn. Hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội phát triển nhanh, phương thức và chủ thể kinh doanh thường xuyên thay đổi, gây khó khăn trong việc xác định chính xác người kinh doanh và doanh thu thực tế. Đồng thời, một bộ phận hộ, cá nhân kinh doanh chưa nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, ảnh hưởng đến hiệu quả tuyên truyền, vận động và quản lý thuế.

Thuế cơ sở 6 hiện đang quản lý 266 hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trong thời gian tới, Thuế cơ sở 6 xác định sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thuế tỉnh Lào Cai và Cục Thuế, chủ động rà soát, khai thác dữ liệu, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Đơn vị sẽ thực hiện quản lý theo nguyên tắc "đúng đối tượng - đúng doanh thu - đúng nghĩa vụ - đúng quy định", đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phân tích rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước; tiếp tục rà soát dữ liệu hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; đối chiếu thông tin đăng ký thuế, số định danh cá nhân, địa chỉ kinh doanh, ngành nghề và các thông tin liên quan đến hoạt động thương mại điện tử.

Đặc biệt, đơn vị sẽ gắn công tác quản lý thương mại điện tử với Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" do ngành thuế phát động.

Song song với đó, đơn vị sẽ khai thác tối đa các nguồn dữ liệu được cung cấp từ hệ thống quản lý thuế, nền tảng thương mại điện tử, tổ chức trung gian thanh toán và các nguồn thông tin hợp pháp khác để xác định các trường hợp có chênh lệch hoặc dấu hiệu rủi ro, từ đó thực hiện xác minh và xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Thuế cơ sở 6 tiếp tục hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử, đồng thời đối chiếu doanh thu phát sinh trên các nền tảng với hóa đơn và hồ sơ khai thuế. Những trường hợp có dấu hiệu rủi ro sẽ được phân tích, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể khẳng định rằng, quản lý thuế đối với thương mại điện tử là nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ và phương thức quản lý linh hoạt. Với các giải pháp đang triển khai, Thuế cơ sở 6 từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, chống thất thu ngân sách, góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Những kết quả bước đầu đạt được là cơ sở để đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tỉnh Lào Cai.