Thuế cơ sở 4 thu ngân sách Nhà nước hơn 112,4 tỷ đồng

Các sắc thuế thu đạt cao, gồm: thu tiền sử dụng đất hơn 4,2 tỷ đồng, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hơn 39,5 tỷ đồng, thu lệ phí trước bạ hơn 13,6 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân hơn 3,8 tỷ đồng, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh hơn 84,7 tỷ đồng, doanh nghiệp Trung ương hơn 1,2 tỷ đồng, thu khác ngân sách hơn 2,7 tỷ đồng…

Cán bộ Thuế cơ sở 4 tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuế cho các cá nhân, hộ kinh doanh.

Thuế cơ sở 4 thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách thuế đến người nộp thuế; phối hợp với chính quyền các địa phương kịp thời giải đáp những vướng mắc về hóa đơn điện tử, kê khai, giảm thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế... phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách, thủ tục hành chính thuế. Tổ chức cấp mới mã số thuế lần đầu cho 62 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, 313 hộ kinh doanh và 1.358 cá nhân. Tiếp nhận 10.859 hồ sơ thủ tục hành chính thuế, trong đó, 98% hồ sơ giải quyết đúng hạn; thu nợ hơn 2,6 tỷ đồng…

Từ nay đến cuối năm, Thuế cơ sở 4 tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; tập trung rà soát các nguồn thu, quản lý chặt chẽ địa bàn, chống thất thu và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về thuế; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng dẫn người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử, ứng dụng Etax Mobile và thu hồi nợ đọng thuế, góp phần tăng thu ngân sách.