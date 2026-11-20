Cán bộ Thuế cơ sở 2 hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện chính sách thuế.

Thuế cơ sở 2 hiện phụ trách quản lý thuế tại 12 xã, phường, gồm 6 phường: Phổ Yên, Vạn Xuân, Trung Thành, Phúc Thuận, Sông Công, Bá xuyên và 6 xã: Thành Công, Phú Bình, Điềm Thụy, Tân Thành, Kha Sơn, Tân Khánh. Đây là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại và dịch vụ, tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách.

Trong cơ cấu thu, tiền sử dụng đất đạt trên 1.890 tỷ đồng; thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt trên 545 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân đạt trên 114 tỷ đồng. Thu cân đối trừ tiền sử dụng đất đạt trên 2.115 tỷ đồng, bằng 91,3% dự toán phấn đấu.

Mặc dù đã vượt dự toán tỉnh giao, tổng thu ngân sách mới đạt 57,7% dự toán phấn đấu năm 2026. Trong thời gian còn lại của năm, Thuế cơ sở 2 tiếp tục tập trung quản lý, khai thác các nguồn thu, đôn đốc thu hồi nợ thuế, nhất là các khoản thu còn dư địa, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách.