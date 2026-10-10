Thuế cơ sở 2 thu ngân sách Nhà nước hơn 127,2 tỷ đồng

Các sắc thuế thu cao, gồm: khu vực doanh nghiệp Nhà nước hơn 3,7 tỷ đồng, đạt 105% dự toán; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt gần 50 tỷ đồng, bằng 126,2% dự toán; thuế thu nhập cá nhân gần 6,9 tỷ đồng, bằng 186,2% dự toán; lệ phí trước bạ thu hơn 33,1 tỷ đồng, bằng 122,2% dự toán; thu tiền sử dụng đất hơn 25 tỷ đồng, bằng 162,9% dự toán; thu khác ngân sách hơn 5,3 tỷ đồng, bằng 352,8% dự toán…

Cán bộ Thuế cơ sở 2 tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuế cho các cá nhân, hộ kinh doanh.

Bám sát chỉ đạo của Cục Thuế, Thuế tỉnh, Thuế cơ sở 2 thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách thuế đến người nộp thuế; phối hợp với chính quyền các địa phương kịp thời giải đáp những vướng mắc về hóa đơn điện tử, kê khai, giảm thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế... phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách, thủ tục hành chính thuế. Cấp mới 3.724 mã số thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế cho 2.948 mã số thuế; tiếp nhận và giải quyết 53 hồ sơ hoàn thuế; ban hành 68 quyết định xử phạt hành chính về kê khai…

3 tháng cuối năm, Thuế cơ sở 2 tiếp tục theo dõi sát tiến độ thu ngân sách, bám sát diễn biến các nguồn thu, phân tích, đánh giá cụ thể theo từng địa bàn, khu vực kinh tế và sắc thuế; xác định rõ các nguồn thu, khoản thu còn thất thu, từ đó triển khai giải pháp quản lý phù hợp. Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện hóa đơn điện tử, kê khai, quyết toán thuế và giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định, kịp thời. Tập trung triển khai hiệu quả Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”; tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế, bảo đảm số liệu chính xác; kịp thời đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế phát sinh và các khoản thuế phải nộp sau quyết toán vào ngân sách Nhà nước.