Thuế cơ sở 10 tập huấn, phổ biến chính sách thuế năm 2026 cho doanh nghiệp mới thành lập

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Viện Kiểm sát khu vực V; Thuế cơ sở 10 tỉnh Ninh Bình; chuyên gia cao cấp về tài chính, kế toán, thuế; Tập đoàn Misa cùng các giám đốc, kế toán doanh nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Thuế cơ sở 10 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phổ biến, hướng dẫn chính sách thuế, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mới thành lập.

Năm 2026 là năm có nhiều nội dung chính sách pháp luật về thuế cần được cập nhật, nghiên cứu và tổ chức thực hiện đồng bộ. Những thay đổi trong quy định về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, hoá đơn điện tử và quản lý thuế đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với cơ quan thuế, người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập, việc tiếp cận và nắm vững chính sách thuế ngay từ những ngày đầu hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu không được hướng dẫn đầy đủ, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, thực hiện chế độ kế toán và lưu trữ chứng từ; từ đó phát sinh sai sót, vi phạm không đáng có, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp.

Vì vậy, việc tổ chức hội nghị tập huấn không chỉ nhằm phổ biến, cập nhật các quy định pháp luật mới mà còn là dịp để cơ quan thuế trực tiếp trao đổi, giải đáp vướng mắc, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định ngay từ đầu, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và thuận lợi.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Khu vực V phổ biến Nghị quyết số 205/2025/QH15, ngày 24/6/2025 của Quốc hội.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15, ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công và công lý cho người yếu thế; giới thiệu, hệ thống hóa và cập nhật những quy định mới liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, hóa đơn điện tử và Luật Quản lý thuế; chia sẻ các giải pháp công nghệ trong chuẩn hóa hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán và quản lý tài chính doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các quy định, chủ động thực hiện kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn theo đúng quy định pháp luật.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Thức, chuyên gia cao cấp về tài chính, kế toán, thuế truyền đạt các nội dung liên quan công tác tài chính, kế toán, thuế.

Thảo luận tại hội nghị, các doanh nghiệp đã tích cực trao đổi, nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định về thuế và công tác kế toán. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề doanh nghiệp mới thành lập thường gặp như thủ tục đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế, thời hạn thực hiện nghĩa vụ thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, xác định chi phí hợp lệ, thực hiện chế độ sổ sách kế toán và cập nhật những thay đổi trong chính sách thuế năm 2026…

Các doanh nghiệp cũng đề nghị cơ quan thuế tiếp tục tăng cường hướng dẫn, phổ biến chính sách pháp luật theo hướng cụ thể, dễ hiểu, gắn với các tình huống thực tế để doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình áp dụng.

Những nội dung trao đổi đã được đại diện cơ quan thuế và các chuyên gia tiếp nhận, giải đáp, hướng dẫn theo quy định; đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý nhằm hạn chế sai sót, nâng cao tính chủ động và bảo đảm thực hiện đúng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Hội nghị là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế của Thuế cơ sở 10 tỉnh Ninh Bình, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển bền vững và thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.