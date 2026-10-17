Thuế cơ sở 1 hỗ trợ người dân phường Nùng Trí Cao nộp thuế điện tử

Công chức Thuế cơ sở 1 hướng dẫn người dân nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile.

Theo quy định, thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 chậm nhất là ngày 2/11/2026. Người nộp thuế cần chủ động kiểm tra thông tin, thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, đúng thời hạn để tránh phát sinh tiền chậm nộp.

Tại các điểm hỗ trợ, công chức thuế phối hợp cùng chính quyền địa phương hướng dẫn người dân cài đặt, đăng nhập ứng dụng eTax Mobile; tra cứu mã số thuế, thông tin thửa đất, số thuế phải nộp và tình trạng nộp thuế. Đồng thời, hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng, thanh toán điện tử và lưu giữ chứng từ sau giao dịch. Đối với người cao tuổi, người không có điện thoại thông minh hoặc chưa đủ điều kiện giao dịch điện tử, lực lượng hỗ trợ hướng dẫn lựa chọn phương thức nộp thuế phù hợp. Bên cạnh hướng dẫn thao tác trên ứng dụng, cơ quan thuế trực tiếp tiếp nhận, xử lý những vướng mắc phát sinh trong thực tế. Với trường hợp thông tin thửa đất, dữ liệu hoặc nghĩa vụ thuế chưa chính xác, lực lượng tại chỗ tiếp nhận, phân loại và chuyển bộ phận chuyên môn kiểm tra, xử lý theo quy định.

Đợt cao điểm góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ thuế điện tử, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế và chính quyền cơ sở trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.