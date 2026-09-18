Thuê căn hộ để ở rồi làm giả giấy tờ bán luôn, chiếm đoạt 500 triệu đồng

Ngày 18/9, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Võ Hữu Trơn (SN 1985) 10 năm tù, Lưu Nguyễn Ngọc Hảo (SN 1983) 9 năm 6 tháng tù cùng về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Võ Hữu Trơn và Lưu Nguyễn Ngọc Hảo

Theo cáo trạng, tháng 3/2019, Hảo và Trơn thuê căn hộ D27-12A-C03 tại chung cư Belleza, phường Phú Mỹ, Quận 7 (nay là phường Phú Thuận, TPHCM). Căn hộ này thuộc sở hữu của ông H.M.D và bà L.N.G.H. Hảo là người đứng tên hợp đồng thuê và trả tiền hằng tháng.

Do thiếu nợ nhiều người, Trơn bàn với Hảo làm giả hợp đồng mua bán căn hộ để tìm người bán lại nhằm chiếm đoạt tiền. Hảo đồng ý và thuê một người chưa rõ lai lịch làm giả hợp đồng mua bán căn hộ ngày 19/6/2018, thể hiện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 bán căn hộ D27-12A-C03 cho Trơn và Hảo.

Có được giấy tờ giả, cả hai nhờ bà Trịnh Thị Nga tìm người có nhu cầu mua căn hộ. Qua giới thiệu của nhiều người, ông Nguyễn Quốc V. biết thông tin và cùng ông Nguyễn Trọng Th. đến gặp Trơn, Hảo tại căn hộ này vào ngày 22/3/2019.

Tại đây, Trơn và Hảo đưa hợp đồng mua bán giả cùng một số giấy tờ liên quan cho ông V. xem nhằm chứng minh mình là chủ sở hữu căn hộ. Tin tưởng, ông V. đồng ý mua căn hộ với giá 1,3 tỷ đồng và ký hợp đồng đặt cọc, giao cho Trơn và Hảo 500 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Hảo giao cho ông V. bản chính các giấy tờ gồm hợp đồng mua bán căn hộ, biên bản bàn giao, thư xác nhận phải thu của khách hàng và thư mời thanh lý hợp đồng. Cùng ngày, hai bên còn ký hợp đồng thuê lại căn hộ với giá 30 triệu đồng/tháng để Trơn và Hảo tiếp tục sử dụng.

Ngày 1/4/2019, Trơn và Hảo nhận thêm 100 triệu đồng của ông V., ghi nhận vào hợp đồng đặt cọc, nâng tổng số tiền đã nhận lên 600 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Hảo chuyển trả cho ông V. 100 triệu đồng.

Đến tháng 8/2019, Hảo và Trơn trả lại căn hộ cho chủ sở hữu rồi bỏ trốn. Đến ngày 22/8/2019, khi hết thời hạn thuê mà không thể liên lạc với hai người này, ông V. tự tìm hiểu tại Ban quản lý chung cư Belleza và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 thì phát hiện căn hộ không thuộc sở hữu của Trơn và Hảo. Ông V. sau đó trình báo Công an TPHCM.

Kết quả xác minh cho thấy căn hộ D27-12A-C03 (số nhà D27-12A-08) được Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 bán cho ông D.và bà H. theo hợp đồng ngày 19/6/2015 và đã bàn giao cho hai người này ngày 29/6/2015.

Quá trình điều tra, Trơn và Hảo thừa nhận hành vi. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM xác định nhiều con dấu, chữ ký trên các tài liệu là giả hoặc không cùng một người thực hiện. Đáng chú ý, dấu vân tay trên một tài liệu được xác định là của Lưu Nguyên Ngọc Hảo.

Về dân sự, chị ruột của Trơn, đã thay mặt Trơn và Hảo bồi thường cho ông V. 500 triệu đồng. Ông V. nhận tiền và làm đơn bãi nại.

HĐXX nhận định hành vi của Trơn và Hảo đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, đồng thời sử dụng tài liệu giả để thực hiện hành vi lừa đảo, nên cần xử lý nghiêm. Từ đó, TAND TPHCM tuyên mức án nêu trên đối với hai bị cáo.

Đối với bà Trịnh Thị Ng., ông Nguyễn Trọng Th., cơ quan tố tụng xác định những người này chỉ giới thiệu việc mua bán căn hộ, không biết Trơn và Hảo thực hiện hành vi phạm tội nên không bị xử lý hình sự.