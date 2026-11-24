Theo kết quả điều tra ban đầu, các nhóm liên quan bố trí người quản lý điện thoại, tiếp nhận yêu cầu giao dịch và huy động chủ tài khoản xác thực bằng khuôn mặt. Một số người ở TP.HCM, Cà Mau; số khác được đưa sang Campuchia, Lào và Malaysia để thực hiện việc xác thực theo yêu cầu. Hoạt động được chia ca cả ngày lẫn đêm.

Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Nguyễn Trang/Dân trí

Khi chính chủ trở thành một mắt xích

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 42 bị can liên quan năm tội danh, trong đó có rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và đánh bạc. Dữ liệu bước đầu ghi nhận 138 người đứng tên gần 1.300 tài khoản.

Trong số tài khoản được lựa chọn xác minh, gần 100 tài khoản đã có kết quả, với tổng tiền nạp vào hơn 9.000 tỷ đồng. Đây là dòng tiền ghi nhận ở phần tài khoản đã xác minh, việc truy nguyên nguồn tiền và xác định vai trò từng người vẫn tiếp tục.

Điều đáng suy nghĩ ở vụ án là sự có mặt của chính chủ trong quy trình giao dịch. Xác thực đúng người không đồng nghĩa khoản tiền có nguồn gốc hợp pháp. Khi người đứng tên làm theo yêu cầu của người khác, lớp bảo vệ danh tính vẫn có thể vận hành, trong khi mục đích sử dụng tài khoản đã bị chuyển hướng.

Bởi vậy, việc nhận tiền để mở tài khoản, giao điện thoại rồi tiếp tục xác thực hộ không thể được nhìn như một việc làm thêm vô hại. Người tham gia đã đưa danh tính của mình vào những giao dịch mà họ có thể không kiểm soát được nguồn gốc, người nhận và mục đích cuối cùng.

Dòng tiền đi xa, trách nhiệm vẫn gắn với người tham gia

Kết quả điều tra ban đầu xác định tiền đánh bạc qua các tài khoản thuê được dùng mua USDT, rồi chuyển sang những ví khác nhằm che giấu nguồn gốc và người thụ hưởng. Cơ quan công an đang tiếp tục đối chiếu dữ liệu, thu thập chứng cứ để làm rõ hành vi của từng người.

Từ vụ việc này, điều người sử dụng ngân hàng cần cảnh giác là lời mời kiếm tiền bằng chính tài khoản và khuôn mặt của mình. Một thao tác xác nhận chỉ mất vài giây, nhưng có thể gắn người thực hiện với cả chuỗi giao dịch phía sau. Sự tiện lợi của ngân hàng số đòi hỏi người dùng giữ quyền kiểm soát tài khoản đến cùng, kể cả khi người đề nghị giao dịch là người quen.