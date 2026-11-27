Thuế thành phố Bắc Ninh chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính từ ngày 1/12. Ảnh: Thuế thành phố Bắc Ninh

Từ ngày 1/12/2026, Thuế thành phố Bắc Ninh chính thức triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại trụ sở cơ quan thuế, thay cho địa điểm tiếp nhận hồ sơ trước đây tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Theo thông báo ngày 25/11 của Thuế thành phố Bắc Ninh, địa điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính mới được bố trí tại tầng 2, trụ sở Thuế thành phố Bắc Ninh, số 285 đường Lê Duẩn, phường Tân Tiến, thành phố Bắc Ninh.

Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần; buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h đến 17h.

Đối với những hồ sơ đã được tiếp nhận trước ngày 1/12/2026 nhưng chưa đến hạn trả kết quả, cơ quan thuế sẽ thực hiện bàn giao và tiếp tục trả kết quả tại địa điểm mới, bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế, không làm gián đoạn quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Thuế thành phố Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế chủ động cập nhật địa điểm giao dịch mới để thuận tiện trong quá trình liên hệ, nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuế.