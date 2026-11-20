Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Giang Thị Quỳnh Anh. Ảnh: THÀNH CA

Giang Thị Quỳnh Anh (sinh năm 1992, trú tổ dân phố Chơn Tâm 2, phường Hòa Khánh) bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do nợ tiền nhiều người, Quỳnh Anh nảy sinh ý định thuê xe mô tô tự lái rồi mang đi cầm cố để lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Khi liên hệ với chủ cơ sở cho thuê xe, Quỳnh Anh giới thiệu mình làm bếp tại một khách sạn và đứng ra thuê xe giúp khách lưu trú.

Chủ cơ sở tin tưởng, đồng ý giao xe và trả hoa hồng giới thiệu khách cho Quỳnh Anh. Thời gian đầu, Quỳnh Anh thanh toán tiền thuê đúng thỏa thuận, tạo lòng tin để tiếp tục thuê thêm xe. Từ ngày 7/8 đến 28/10/2026, Quỳnh Anh thuê tổng cộng 22 xe mô tô của cơ sở này.

Sau khi nhận xe, Quỳnh Anh tìm người nhận cầm cố qua mạng xã hội và nói đây là tài sản của gia đình, viện lý do cần tiền giải quyết việc nhà để cầm cố, vay từ 4,5 triệu đồng đến 9 triệu đồng mỗi xe.

Tang vật được công an tạm giữ phục vụ điều tra. Ảnh: THÀNH CA

Đến hạn trả xe, Quỳnh Anh lấy lý do khách gia hạn thuê hoặc chưa thanh toán tiền để kéo dài thời gian. Phát hiện dấu hiệu bất thường, chủ cơ sở kiểm tra, biết các xe đã được giao cho người khác nên trình báo công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác minh, thu hồi 19 trong số 22 xe mô tô. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án, xác minh những người có liên quan và tìm thêm người bị hại để thu hồi tài sản.

Cơ quan điều tra đề nghị các tổ chức, cá nhân từng cho Quỳnh Anh thuê, mượn xe hoặc giao tài sản mà chưa được hoàn trả, cùng những người từng nhận cầm cố, nhận giữ, mua bán, đang quản lý các xe hoặc đã cho vay, giao tiền liên quan đến các xe này, chủ động cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tại số 47 Lý Tự Trọng (phường Hải Châu) hoặc liên hệ Thiếu tá Lê Thanh An, điều tra viên qua số điện thoại 0905680890.