Thuduc House (TDH) lập công ty vốn 5 tỷ đồng, lấn sân bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Lập công ty vốn 5 tỷ đồng

HĐQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã ck: TDH) vừa thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thuduc House với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Đáng chú ý, pháp nhân mới sẽ lấy bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép làm ngành nghề kinh doanh chính, mở rộng hoạt động của TDH sang một lĩnh vực mới ngoài bất động sản.

Theo kế hoạch, Thuduc House sẽ sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thuduc House. Vốn góp được thực hiện bằng tiền từ nguồn của công ty. Pháp nhân mới đặt trụ sở tại số 57 Song Hành, khu phố 5, phường Bình Trưng, TP.HCM. Công ty mới đăng ký 31 ngành, nghề kinh doanh, trong đó bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (trừ hoạt động đấu giá) được lựa chọn làm ngành nghề chính. Đây là lĩnh vực khá khác biệt so với hoạt động bất động sản vốn gắn với Thuduc House trong thời gian dài.

Về nhân sự, Thuduc House cử ông Vũ Văn Quân làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty mới, đồng thời bổ nhiệm ông Quân giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc.

Tại thời điểm 30/9/2026, Thuduc House có 3 công ty con trực tiếp và một công ty con gián tiếp. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lộc Phúc An đang tạm thời ngưng hoạt động.

Kinh doanh tăng trưởng nhưng lợi nhuận đảo chiều

Động thái thành lập pháp nhân mới được Thuduc House đưa ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chưa thực sự khởi sắc.

Báo cáo tài chính quý III/2026 của Thuduc House cho thấy doanh thu đạt 44,52 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù doanh thu cải thiện, lợi nhuận gộp trong kỳ lại giảm nhẹ 0,8%, lùi về mức 5,03 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 2,89 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với con số lãi 84,24 tỷ đồng của quý III năm trước.

Theo Thuduc House, mức lợi nhuận quý III/2025 ở mức cao do công ty ghi nhận khoản thu nhập lớn sau khi thắng kiện trong vụ tranh chấp dân sự với cơ quan thuế TP.HCM. Do đó, kết quả cùng kỳ tạo nền so sánh cao cho kỳ này.

Bên cạnh đó, công ty cho biết một công ty con đang tập trung hoàn thiện hệ thống quản lý và mở rộng thị phần, qua đó ảnh hưởng đến lợi nhuận trong kỳ. Thuduc House kỳ vọng hoạt động này sẽ sớm tạo nguồn lợi nhuận ổn định hơn trong các kỳ tiếp theo.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Thuduc House đạt 135,71 tỷ đồng, tăng 121,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế âm 1,06 tỷ đồng, cách biệt rất lớn so với con số lãi 103,16 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm ngoái.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng tiền kinh doanh chính của doanh nghiệp đã dương trở lại với con số 14,9 tỷ đồng, cải thiện tích cực so với mức âm 24,48 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 1,92 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 0,15 tỷ đồng.

Về quy mô bảng cân đối kế toán, tính tới ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Thuduc House đạt 678,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,9% so với thời điểm đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 261,9 tỷ đồng, tương đương 38,6% tổng tài sản. Bên cạnh hàng tồn kho, các khoản phải thu dài hạn cũng chiếm tỷ trọng lớn khi ghi nhận 122,8 tỷ đồng, tương đương 18,09% tổng tài sản. Giá trị bất động sản đầu tư đạt 106,6 tỷ đồng, chiếm 15,7% tổng quy mô tài sản. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 65,99 tỷ đồng, tương đương 9,7% tổng tài sản và phần còn lại thuộc về các khoản mục khác.