Thuduc House (TDH) báo lỗ quý 3 do vắng bóng khoản thu đột biến từ vụ kiện thuế

Vắng khoản thu đột biến từ vụ kiện khiến lợi nhuận sụt giảm

Báo cáo tài chính quý III/2026 của Thuduc House cho thấy doanh thu đạt 44,52 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù doanh thu cải thiện, lợi nhuận gộp trong kỳ lại giảm nhẹ 0,8%, lùi về mức 5,03 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 2,89 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với con số lãi 84,24 tỷ đồng của quý III năm trước.

Sự sụt giảm mạnh về lợi nhuận chủ yếu đến từ việc thiếu vắng các khoản thu nhập khác. Trong quý III/2026, lợi nhuận khác của Thuduc House chỉ đạt 0,84 tỷ đồng, giảm 99% so với mức 87,54 tỷ đồng của cùng kỳ. Phía công ty giải trình rằng nền lợi nhuận quý III/2025 ở mức rất cao do ghi nhận khoản thu nhập lớn từ việc thắng kiện vụ tranh chấp dân sự với cơ quan Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Bước sang quý III/2026, hoạt động kinh doanh của công ty mẹ vẫn có lãi, nhưng các công ty con đang trong giai đoạn hoàn thiện hệ thống quản lý và mở rộng thị phần. Quá trình này làm phát sinh chi phí ngắn hạn và được kỳ vọng sẽ sớm mang lại nguồn lợi nhuận ổn định trong các kỳ kế tiếp.

Đi sâu vào cơ cấu chi phí, doanh thu tài chính của công ty giảm 21,1%, lùi về 1,46 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 98,9%, chỉ còn 0,02 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 12,7%, tương ứng tăng thêm 1,04 tỷ đồng, chạm mức 9,22 tỷ đồng. Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Thuduc House ghi nhận doanh thu đạt 135,71 tỷ đồng, tăng 121,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lũy kế ghi nhận mức âm 1,06 tỷ đồng, cách biệt rất lớn so với con số lãi 103,16 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm ngoái.

Dòng tiền kinh doanh thặng dư cùng cơ cấu tài sản tập trung vào tồn kho

Bất chấp kết quả lợi nhuận chưa khả quan, bức tranh lưu chuyển tiền tệ của Thuduc House lại ghi nhận những điểm sáng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng tiền kinh doanh chính của doanh nghiệp đã dương trở lại với con số 14,9 tỷ đồng, cải thiện tích cực so với mức âm 24,48 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 1,92 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 0,15 tỷ đồng.

Về quy mô bảng cân đối kế toán, tính tới ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Thuduc House đạt 678,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,9% so với thời điểm đầu năm, tương ứng giảm 6,5 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp bất động sản này phân bổ phần lớn vào giá trị hàng tồn kho với 261,9 tỷ đồng, chiếm 38,6% tổng tài sản.

Bên cạnh hàng tồn kho, các khoản phải thu dài hạn cũng chiếm tỷ trọng lớn khi ghi nhận 122,8 tỷ đồng, tương đương 18,09% tổng tài sản. Giá trị bất động sản đầu tư đạt 106,6 tỷ đồng, chiếm 15,7% tổng quy mô tài sản. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 65,99 tỷ đồng, tương đương 9,7% tổng tài sản và phần còn lại thuộc về các khoản mục khác.