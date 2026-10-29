Thuduc House hết vướng cưỡng chế thuế, áp lực cũ vẫn còn

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HOSE: TDH) đạt 44 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp gần như đi ngang, đạt 5 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 14,3% xuống 11,3%.

Trong cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, bán hàng hóa đóng góp 36 tỷ đồng, chiếm khoảng 76% doanh thu gộp. Mảng cho thuê và bất động sản đầu tư mang về 5 tỷ đồng, còn doanh thu xây lắp đạt 5 tỷ đồng. Doanh thu bán bất động sản chỉ khoảng 120 triệu đồng.

Sau khi trừ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và các khoản chi phí liên quan, công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 3 tỷ đồng, tương đương mức lỗ cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu của Thuduc House (Ảnh: BCTC).

Khoản thu nhập khác chỉ đạt 1,26 tỷ đồng, giảm mạnh so với 96,77 tỷ đồng trong quý III/2025. Đây là yếu tố quan trọng khiến doanh nghiệp chuyển từ lãi sau thuế 84 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái sang lỗ gần 3 tỷ đồng trong quý này.

Phía công ty cho biết lợi nhuận quý III/2025 ở mức cao do ghi nhận khoản thu nhập lớn từ vụ kiện tranh chấp dân sự với cơ quan Thuế Tp.HCM.

Trong quý III/2026, công ty mẹ vẫn kinh doanh có lãi, trong khi các công ty con tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý và mở rộng thị phần. Theo doanh nghiệp, quá trình này làm phát sinh chi phí trong ngắn hạn, song được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nguồn lợi nhuận ổn định hơn trong các kỳ tiếp theo.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Thuduc House đạt 136 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ. Dù vậy, giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu, kéo biên lợi nhuận gộp từ 26% xuống 16%. Chi phí bán hàng cũng tăng lên 10,6 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận khác giảm từ 111 tỷ đồng xuống còn gần 7 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp lỗ sau thuế 1,06 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, trái ngược mức lãi 103 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Với kế hoạch năm 2026 đạt tổng doanh thu 250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 39 tỷ đồng, công ty thực hiện khoảng 60% mục tiêu doanh thu sau 9 tháng, nhưng chưa đạt mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Thuduc House đạt khoảng 679 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị thuần 262 tỷ đồng, sau khi công ty trích lập dự phòng 166 tỷ đồng. Một số dự án như Long Hội và Golden Hill không ghi nhận biến động đáng kể về giá trị trong 9 tháng.

Bên cạnh hàng tồn kho, doanh nghiệp còn ghi nhận 123 tỷ đồng phải thu dài hạn từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh sau dự phòng và 66 tỷ đồng phải thu ngắn hạn. Các khoản dự phòng đối với phải thu, hàng tồn kho và những khoản đầu tư khác ở mức lớn, phản ánh rủi ro thu hồi vốn mà doanh nghiệp vẫn phải xử lý.

Về nguồn vốn, nợ phải trả ở mức 488 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 190,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản người mua trả tiền trước lên tới 214 tỷ đồng, trong đó 199 tỷ đồng là khoản tạm ứng chuyển nhượng dự án, vốn.

Công ty cũng có 139 tỷ đồng phải trả người bán, chủ yếu là khoản nợ 138 tỷ đồng với CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (PPI).

Dư nợ vay của Thuduc House chỉ khoảng 6,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lớn nghĩa vụ nợ nằm ở các khoản phải trả, tiền nhận trước và công nợ, trong khi khả năng thu hồi các khoản phải thu lớn vẫn là yếu tố cần theo dõi.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng dương khoảng 14,9 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm hàng tồn kho và các khoản phải thu.

Diễn biến này chưa đồng nghĩa hoạt động kinh doanh đã tạo ra lợi nhuận, khi lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng vẫn âm 5,7 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1,09 tỷ đồng, nhờ đóng góp từ thu nhập khác, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn âm do chi phí thuế.