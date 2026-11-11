Thuduc House chuyển từ lãi 84 tỷ sang lỗ trong quý III, tính mở rộng sang kinh doanh dệt may

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Thuduc House ghi nhận doanh thu thuần gần 45 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng 30%, khiến lợi nhuận gộp giảm 1%, còn hơn 5 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ khoảng 15% xuống 12%.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 53%, lên gần 3 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân viên và dịch vụ mua ngoài phục vụ mở rộng thị trường. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2%, còn khoảng 6 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 99% do cùng kỳ doanh nghiệp trích lập gần 2 tỷ đồng dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính. Dù vậy, hoạt động kinh doanh chính vẫn lỗ thuần gần 3 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với cùng kỳ.

Biến động lớn nhất nằm ở thu nhập khác, giảm 99% so với cùng kỳ. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, quý III/2025, Thuduc House ghi nhận khoản thu nhập đột biến khoảng 92 tỷ đồng từ tiền bồi hoàn theo bản án phúc thẩm liên quan đến vụ tranh chấp dân sự với cơ quan thuế. Trong quý III năm nay, khoản bồi hoàn nhận thêm chỉ còn 674 triệu đồng.

Việc không còn khoản thu nhập lớn nói trên khiến lợi nhuận khác giảm 99%, còn 844 triệu đồng, dù chi phí khác đã giảm 95%.

Kết quả, Thuduc House báo lỗ sau thuế gần 3 tỷ đồng trong quý III/2026, đảo chiều so với khoản lãi hơn 84 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong văn bản giải trình, doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu do mức nền lợi nhuận cao của quý III/2025, khi ghi nhận khoản thu nhập lớn sau khi thắng kiện vụ tranh chấp dân sự với Thuế TP HCM. Bên cạnh đó, các công ty con đang tập trung tái cơ cấu hệ thống quản lý và mở rộng thị phần, làm gia tăng chi phí trong ngắn hạn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Thuduc House ghi nhận gần 136 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng 152%, nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu, khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp. Lợi nhuận gộp 9 tháng đạt gần 22 tỷ đồng, tăng 35%.

Hoạt động kinh doanh chính lỗ thuần khoảng 6 tỷ đồng, thu hẹp 31% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận khác giảm 94% do không còn khoản bồi hoàn pháp lý lớn như năm trước.

Sau thuế, Thuduc House lỗ hợp nhất khoảng 1 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ lãi hơn 103 tỷ đồng. Riêng phần lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ là 404 triệu đồng.

Lỗ lũy kế gần 938 tỷ đồng, dự phòng phải thu khó đòi ở mức cao

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản Thuduc House ở mức 679 tỷ đồng, giảm 1% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 72%, lên 40 tỷ đồng.

Hàng tồn kho có giá trị thuần 262 tỷ đồng, giảm 5%, chiếm khoảng 39% tổng tài sản. Doanh nghiệp đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 166 tỷ đồng. Phần lớn tồn kho là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản, gồm Khu thương mại dịch vụ Long Hội, Golden Hill Phú Mỹ và Phước Long.

Các khoản phải thu cũng ghi nhận giá trị dự phòng lớn. Cụ thể, Thuduc House đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khoảng 210 tỷ đồng, gần tương đương tổng giá trị 211 tỷ đồng phải thu khách hàng. Đối với các khoản phải thu dài hạn liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh, doanh nghiệp trích lập dự phòng 228 tỷ đồng.

Ngoài ra, danh mục chứng khoán kinh doanh có giá gốc 29 tỷ đồng nhưng đã được trích lập dự phòng giảm giá 27 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả cuối tháng 9 ở mức 488 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm, tương đương 72% tổng tài sản. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 418 tỷ đồng, chủ yếu gồm 214 tỷ đồng người mua trả tiền trước và 139 tỷ đồng phải trả người bán.

Đáng chú ý, tổng dư nợ vay tài chính ngắn và dài hạn chỉ khoảng 7 tỷ đồng, chiếm gần 1% tổng nguồn vốn.

Vốn chủ sở hữu ghi nhận 191 tỷ đồng, trong khi vốn góp của chủ sở hữu là 1.127 tỷ đồng. Lỗ lũy kế chưa phân phối lên tới gần 938 tỷ đồng, tương đương 83% vốn góp của chủ sở hữu.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng dương 15 tỷ đồng, cải thiện so với mức âm 25 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư dương 2 tỷ đồng.

Tính mở rộng sang bán buôn hàng dệt may, giày dép

Trong diễn biến mới nhất, HĐQT Thuduc House vừa thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thuduc House với vốn điều lệ 5 tỷ đồng, do doanh nghiệp sở hữu 100%.

Công ty mới có trụ sở tại phường Bình Trưng, TP HCM, đăng ký 31 ngành, nghề kinh doanh. Đáng chú ý, hoạt động chính được lựa chọn là bán buôn vải, hàng may mặc và giày dép, khác với lĩnh vực bất động sản truyền thống của Thuduc House.

Nguồn vốn góp được thực hiện bằng tiền của công ty. Ông Vũ Văn Quân được cử làm người đại diện theo ủy quyền, đồng thời giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc pháp nhân mới.

Tính đến cuối tháng 9/2026, Thuduc House có 3 công ty con trực tiếp và một công ty con gián tiếp. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lộc Phúc An đang tạm ngừng hoạt động.