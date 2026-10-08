Thức uống nào nên chọn khi đi máy bay?

Những thay đổi về độ ẩm, áp suất và khả năng cảm nhận hương vị khiến việc lựa chọn đồ uống trên máy bay trở nên đáng lưu ý hơn. Trong số những thức uống quen thuộc, nước lọc vẫn được xem là lựa chọn phù hợp nhất để duy trì sự dễ chịu cho cơ thể.

Khi đi máy bay, đa số hành khách thường gọi nước gừng, nước ép cà chua hay nước ép trái cây. Dù mỗi loại đồ uống có hương vị và công dụng khác nhau, nhiều tiếp viên hàng không cho rằng lựa chọn đơn giản và phù hợp nhất trong suốt hành trình thực ra là nước lọc.

Không khí trong khoang máy bay thường khô, trong khi hành khách có xu hướng uống ít nước hơn vì ngại phải đứng dậy đi vệ sinh. So với những đồ uống chứa nhiều đường, muối hoặc cồn, bổ sung đủ nước giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng và hạn chế cảm giác khó chịu trong suốt chuyến bay.

Ảnh minh họa/Nguồn: Shutterstock/Dazhi

Nước lọc là lựa chọn được ưu tiên

Theo tạp chí Travel+Leisure, Kate, một tiếp viên hàng không của Southwest Airlines có trụ sở tại Texas, cho biết nước lọc là đồ uống không cồn được hành khách gọi nhiều nhất. Sau đó là nước gừng (ginger ale), một lựa chọn phổ biến ở người lớn, cùng nước cam và nước táo, thường được trẻ em yêu thích.

Theo Kate, cảm giác mệt mỏi hoặc khó chịu của hành khách trong một số chuyến bay có thể liên quan đến việc cơ thể không được bổ sung đủ nước. Việc di chuyển làm xáo trộn thói quen sinh hoạt hằng ngày, trong khi nhiều người chủ động hạn chế uống nước vì không muốn rời khỏi chỗ ngồi để đi vệ sinh.

Không khí khô trong cabin cũng khiến cơ thể dễ xuất hiện những biểu hiện như khô da, khô mắt hoặc đau đầu. Nước đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nhiệt độ và duy trì các chức năng bình thường của cơ thể. Vì vậy, uống nước lọc là cách trực tiếp và đơn giản hơn để bổ sung chất lỏng so với việc phụ thuộc vào những loại đồ uống có nhiều đường hoặc muối.

Nước gừng được yêu thích nhưng không nên uống quá nhiều

Nước soda gừng từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều hành khách trên máy bay, đặc biệt với những người có cảm giác buồn nôn hoặc khó chịu khi di chuyển. Hương vị dễ uống và cảm giác dịu nhẹ khiến loại đồ uống này thường xuyên xuất hiện trong các xe đẩy phục vụ trên khoang hành khách.

Tuy nhiên, không nên mặc định rằng nước gừng đóng lon có tác dụng giống một thức uống chứa nhiều gừng tươi. Theo các báo cáo được dẫn lại, một số loại soda gừng thương mại chỉ chứa lượng gừng thật rất nhỏ, thậm chí không có gừng.

Kate cũng lưu ý rằng một lon nước gừng có thể chứa tới 33 gram đường. Vì vậy, dù loại đồ uống này có thể mang lại cảm giác dễ chịu trong thời gian ngắn, uống thường xuyên hoặc với lượng lớn không phải lựa chọn tối ưu nếu mục tiêu là duy trì trạng thái đủ nước và hạn chế lượng đường đưa vào cơ thể.

Nữ tiếp viên hàng không kỳ cựu kiêm nhà sáng tạo nội dung Christa Treat cũng đưa ra lời khuyên tương tự. Cô khuyến khích hành khách ưu tiên uống nước trong các chuyến bay, đồng thời hạn chế nước ngọt và đồ uống có cồn.

Vì sao nước ép cà chua lại ngon hơn khi đi máy bay?

Nước ép cà chua là một trường hợp khá đặc biệt. Đây vốn không phải loại đồ uống được nhiều người lựa chọn thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày, nhưng lại có sức hút đáng kể trên máy bay.

Sự phổ biến này được cho là có liên quan đến những thay đổi của vị giác và khứu giác trong môi trường độ cao. Khi máy bay bay ở độ cao ổn định, áp suất cabin thấp hơn so với mặt đất và không khí khô có thể làm giảm độ nhạy của các giác quan đối với một số hương vị.

Trong điều kiện đó, vị ngọt và vị mặn có thể trở nên kém rõ rệt, trong khi vị umami tương đối được bảo tồn. Cà chua vốn giàu vị umami nên nước ép cà chua có thể tạo cảm giác đậm đà, tươi ngon và hấp dẫn hơn khi thưởng thức trên máy bay so với khi uống ở mặt đất.

Tuy nhiên, Christa Treat lưu ý rằng nước ép cà chua thường có hàm lượng muối tương đối cao và có thể khiến một số người cảm thấy đầy hơi. Do đó, đây có thể là lựa chọn để thay đổi khẩu vị, nhưng không nên xem là thức uống chính để bổ sung nước trong suốt chuyến bay.

Uống nước thế nào để thoải mái hơn trên chuyến bay?

Việc uống đủ nước không có nghĩa là hành khách phải uống một lượng lớn trong thời gian ngắn. Thay vào đó, có thể chủ động bổ sung nước đều đặn trong suốt hành trình, đặc biệt trên những chuyến bay kéo dài.

Với những người thường hạn chế uống nước vì ngại đi vệ sinh, việc thay đổi thói quen này có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn. Thay vì chờ đến khi khát mới uống, hành khách có thể uống từng lượng nhỏ trong suốt chuyến bay.

Bên cạnh đó, nên cân nhắc hạn chế rượu bia và những loại đồ uống chứa nhiều đường. Các loại nước ngọt có thể mang lại cảm giác sảng khoái tức thời nhưng không phải lựa chọn tối ưu nếu mục tiêu chính là duy trì đủ nước cho cơ thể.

Đối với nước uống được phục vụ trên máy bay, một số báo cáo cũng khuyến cáo hành khách nên ưu tiên nước đóng chai và cân nhắc tránh sử dụng đá nếu không rõ nguồn nước được sử dụng để làm đá. Khuyến nghị này xuất phát từ những lo ngại từng được nêu về chất lượng nước trong các bể chứa nước của máy bay.

Như vậy, nước gừng hay nước ép cà chua có thể là những lựa chọn thú vị khi muốn thay đổi khẩu vị trên máy bay. Tuy nhiên, nếu câu hỏi, đâu là thức uống phù hợp nhất để cơ thể cảm thấy dễ chịu trong suốt hành trình, nước lọc vẫn là lựa chọn đơn giản và an toàn hơn cả.