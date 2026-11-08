'Thức uống gây mê' khiến Gen Z Hàn Quốc mê mẩn

Ảnh: Lotte Chilsung Beverage

Với những người tiêu dùng trung niên và lớn tuổi, sự trở lại của Captain Q gợi nhớ một thời đã qua. Trong khi đó, với thế hệ trẻ, thương hiệu này lại khơi dậy sự tò mò, phần lớn nhờ những câu chuyện lan truyền trên mạng về khả năng gây say mạnh, thậm chí được ví như một loại "rượu hạ gục".

Những câu chuyện này dần trở thành meme hài hước trên internet, góp phần khiến Captain Q được chú ý. Sản phẩm hiện còn khan hiếm đến mức một số phụ kiện liên quan được rao bán trên các sàn giao dịch đồ cũ với giá cao gấp nhiều lần ban đầu.

Captain Q được Lotte Chilsung Beverage, khi đó hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh rượu dưới tên Lotte Liquor, ra mắt lần đầu vào năm 1980. Đây được xem là một trong những thương hiệu rượu pha chế bình dân đầu tiên tại Hàn Quốc.

Thời điểm đó, việc nhập khẩu rượu ngoại còn bị hạn chế, tạo điều kiện cho các sản phẩm rượu pha chế trong nước phát triển. Những loại rượu này thường được sản xuất bằng cách pha cồn trung tính (ethanol) với chất tạo màu, hương liệu và một lượng nhỏ rượu cô đặc nhằm tái tạo hương vị, mùi thơm của các loại rượu nhập khẩu. Captain Q cũng được sản xuất theo phương thức này, với thành phần có một lượng nhỏ rượu rum cô đặc.

Nhờ giá thành phải chăng, sản phẩm từng đặc biệt được ưa chuộng trong giới sinh viên và người tiêu dùng phổ thông. Tuy nhiên, khi thị trường rượu chuyển dần sang các dòng sản phẩm cao cấp hơn, Captain Q bị ngừng sản xuất vào năm 2015. Tháng trước, thương hiệu này chính thức trở lại các kệ hàng sau 11 năm vắng bóng.

Ở lần tái xuất này, Captain Q vẫn giữ thiết kế chai nguyên bản nhằm duy trì diện mạo cổ điển, nhưng công thức đã được thay đổi đáng kể. Sản phẩm mới sử dụng 99% rượu rum vùng Caribbean và được ủ trong thùng gỗ sồi để tăng cường hương vị, mùi thơm.

Một điểm khác biệt được nhiều người tiêu dùng chú ý là cảm giác say nặng nề vốn gắn với thương hiệu trước đây dường như không còn xuất hiện ở phiên bản mới. Dù mới ra mắt khoảng hai tuần, sức hút của Captain Q vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trên các nền tảng mạng xã hội, người dùng liên tục chia sẻ đánh giá sau khi mua và thông tin về những địa điểm còn hàng. Sản phẩm cũng thường xuyên nằm trong nhóm mặt hàng được tìm kiếm nhiều nhất trên các ứng dụng kiểm tra tồn kho của cửa hàng tiện lợi.

Điểm đáng chú ý là làn sóng quan tâm dành cho Captain Q chủ yếu đến từ thế hệ MZ, thuật ngữ chỉ nhóm Millennials và Gen Z tại Hàn Quốc. Nhiều người trong số họ chưa từng sử dụng sản phẩm này trước đây.

Trong bối cảnh mức tiêu thụ đồ uống có cồn ở giới trẻ đang giảm và doanh số ngành rượu có dấu hiệu chững lại, sự kết hợp giữa xu hướng "newtro" (kết hợp giữa cái mới và những giá trị hoài cổ) cùng những câu chuyện truyền miệng về khả năng gây say của Captain Q dường như đã khơi dậy sự tò mò của người tiêu dùng trẻ.

Phía nhà sản xuất cũng bày tỏ sự bất ngờ trước sức đón nhận của thị trường. Một đại diện Lotte Chilsung Beverage cho biết phản hồi của người tiêu dùng tích cực hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.