Thục Trang Sachi: Em mong mẹ có thể dành thời gian cho chính mình nhiều hơn

Thục Trang Sachi tên đầy đủ là Trịnh Thục Trang, sinh năm 2013. Thục Trang được khán giả biết tới với vai trò một sao nhí đa năng trong nhiều lĩnh vực ca sĩ, diễn viên nhí.

Bước vào lĩnh vực nghệ thuật từ khi mới 6 tuổi, đến nay Thục Trang đã sở hữu hàng loạt dấu ấn đặc biệt: Quán quân Vocal cuộc thi Nghệ thuật Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (APIAF) năm 2026, Cúp Bạc Vocal toàn bảng các lứa tuổi trong khuôn khổ cuộc thi Nghệ thuật Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (APIAF) năm 2026, góp mặt trong MV Đêm ngân cùng Diva Thu Hà, trình diễn tại nhiều chương trình lớn trên sóng truyền hình trực tiếp quy mô cấp Quốc gia…

Chia sẻ với Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Thục Trang Sachi cho biết: “Em đến với nghệ thuật từ năm 6 tuổi. Năm 2021, khi em biểu diễn ca khúc Mẹ ơi có biết ở chương trình Ước mơ hồng VTC, em nhận được rất nhiều lời khen tích cực từ khán giả, được nhiều bạn nhỏ hâm mộ vây xung quanh em sau chương trình.

Đó cũng là dấu mốc khiến em cảm thấy mình yêu sân khấu, yêu nghệ thuật và muốn gắn bó lâu dài với con đường này".

Thục Trang Sachi là sao nhí đa tài.

Trong lĩnh vực diễn xuất, Thục Trang Sachi tham gia khá nhiều dự án phim ngắn, sitcom, phim truyền hình VFC như Những Chặng Đường Bụi Bặm, Mùa Hoa Tìm Lại, Đồng Hồ Đếm Ngược… cũng như góp mặt vào nhiều TVC quảng cáo và MV ca nhạc của các ca sĩ nổi tiếng: "Với phim truyền hình, vai diễn để lại cho em nhiều ấn tượng là vai Nhi - em gái của anh Thanh Sơn trong phim Đồng Hồ Đếm Ngược, đặc biệt là phân đoạn anh Thanh Sơn kèm em gái học.

Dù trước đó đã đi diễn nhiều và có một số kinh nghiệm nhất định nhưng khi làm việc trực tiếp với những anh chị nổi tiếng, em vẫn có chút run và hồi hộp. Cảnh quay hai anh em tương tác với nhau trong buổi gia sư đã phải quay đi quay lại vài lần, nhưng sự động viên, an ủi của anh Thanh Sơn khi đó đã giúp em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để hoàn thành cảnh quay”.

Ở tuổi 13, cô bé ghi dấu ở cả 2 lĩnh vực ca hát và diễn xuất.

Năm 11 tuổi em cũng đã cho ra 2 sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang, đặc biệt là ca khúc Khoảng trời của bé được ra mắt đúng dịp cơn bão Yagi 2024 với nội dung là câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình. Đặc biệt, giữa năm 2026, Thục Trang Sachi cho ra mắt MV Ba kể con nghe về mẹ, nhận về rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Đây không chỉ là sản phẩm âm nhạc đánh dấu bước đi của Thục Trang Sachi trên cương vị Quán quân Vocal mà còn là câu chuyện mà em muốn kể về người mẹ của mình.

Thục Trang Sachi đặc biệt quan tâm tới sự hi sinh thầm lặng mà mẹ dành cho em và gia đình.

Mặc dù, Trong gia đình không có ai theo nghệ thuật, chị Tố Anh - mẹ của Thục Trang Sachi đã sớm nhận ra con gái có năng khiếu về âm nhạc và diễn xuất. Từ đó, chị Tố Anh tập trung tìm hiểu, hỗ trợ con gái trau dồi và phát huy năng khiếu.

Nhắc đến mẹ, Thục Trang Sachi bày tỏ: “Em đặc biệt đồng cảm với câu chuyện trong MV Ba kể con nghe về mẹ. Thông điệp mà MV gửi gắm là những hi sinh âm thầm của mẹ, là những ước mơ hoài bão được mẹ lặng lẽ quên đi để đổi lấy bình an, hạnh phúc cho con.

Đó cũng chính là câu chuyện của bản thân em và mẹ. Mẹ định hướng, hỗ trợ cho em từ năm 6 tuổi để em trở thành một ca sĩ, một diễn viên nhí như hiện tại. Em luôn thấy mẹ là một người rất tuyệt vời, thông qua MV Ba kể con nghe về mẹ, em muốn nhắn nhủ rằng em yêu mẹ rất nhiều".

Thấu hiểu những vất vả của mẹ, Thục Trang Sachi mong muốn mẹ dành nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân hơn.

"Em biết rằng có rất nhiều mong muốn, ước mơ mà mẹ chưa thể thực hiện được vì mẹ bận lo cho chúng em, đặc biệt là cho con đường theo đuổi nghệ thuật của em.

Đôi khi, em rất muốn làm một điều gì đó cho mẹ, nhưng với phần sức nhỏ bé của mình, em vẫn chưa làm được gì nhiều. Em luôn mong rằng mẹ có thể dành thời gian chăm sóc cho chính mình nhiều hơn, thực hiện những ước mơ của mẹ. Nếu trên hành trình đó mẹ cần tới em, em luôn sẵn sàng đồng hành cùng mẹ”, sao nhí nhấn mạnh.

Vừa hoàn thành việc học trên lớp vừa chăm chỉ trau dồi nhiều bộ môn năng khiếu cả về âm nhạc và diễn xuất, Thục Trang Sachi thừa nhận em khá bận rộn nhưng vẫn luôn cố gắng cân bằng tốt nhất để theo đuổi được đam mê của mình.

Với Thục Trang Sachi, những khó khăn, bận rộn khi theo đuổi song song cả việc học chỉ là thử thách nhỏ: “Từ khi bắt đầu bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật, em đã cảm thấy mình rất hợp và rất yêu hành trình đó. Nếu có 1 ngày không có lịch diễn hay lịch học, có lẽ em vẫn sẽ dành cả ngày để tự ngân nga hát hay chơi đàn. Em cảm thấy hạnh phúc khi được ca hát”.