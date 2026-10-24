Thúc tiến độ mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, phấn đấu về đích cuối năm 2026

Yêu cầu lập lại đường găng tiến độ, tăng tốc thi công

Chiều 23/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trường Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn, nối tỉnh Quảng Trị với TP. Huế.

Sau khi nghe báo cáo của chủ đầu tư, Thứ trưởng ghi nhận nỗ lực của địa phương trong công tác bàn giao mặt bằng, đồng thời nhấn mạnh thời gian còn lại đến cuối năm không nhiều, trong khi khối lượng vốn cần giải ngân còn gần 2.000 tỷ đồng.

Trên toàn tuyến, một số vị trí vẫn chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng. Thứ trưởng đề nghị UBND TP. Huế phối hợp với chủ đầu tư xây dựng phương án bảo vệ thi công, bảo đảm mặt bằng thông suốt để máy móc, thiết bị hoạt động liên tục, hạn chế việc điều động nhiều lần gây lãng phí.

Đối với các nhà thầu, Thứ trưởng yêu cầu lập lại đường găng tiến độ chi tiết cho từng hạng mục, cập nhật tình hình thi công hằng ngày. Biểu đồ tiến độ phải thể hiện cụ thể nhân lực, máy móc, thiết bị và nguồn cung vật liệu, làm cơ sở đối chiếu với hồ sơ dự thầu, điều chỉnh nguồn lực phù hợp năng lực thực tế.

Đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh báo cáo tiến độ thi công tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh được yêu cầu cử một Phó giám đốc trực tiếp bám sát hiện trường, phối hợp điều hành và linh hoạt điều chuyển thiết bị giữa các mũi thi công, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Các nhà thầu cần tận dụng tối đa nhân lực hiện có, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ.

Thứ trưởng cũng yêu cầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nguồn lực thi công các công trình cầu. Tại nút giao Tỉnh lộ 12B, khu vực Km72+370, cần nghiên cứu triển khai song song khảo sát địa chất, thiết kế và đúc dầm định hình trên cơ sở các số liệu địa chất lân cận phù hợp, qua đó rút ngắn thời gian thi công.

Đối với những đơn vị đã hoàn thành hoặc đạt tiến độ, cần sớm hoàn thiện các hạng mục để điều chuyển nhân lực, thiết bị hỗ trợ những nhà thầu đang chậm tiến độ.

Sản lượng đạt 43,8%, nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ

Theo ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban QLDA mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tổng sản lượng thi công lũy kế của 3 gói thầu xây lắp đạt hơn 1.944 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 4.440 tỷ đồng, tương đương 43,8%.

Toàn công trường đã huy động 143 mũi thi công, 594 xe máy, thiết bị cùng 1.123 nhân sự. Hạng mục xử lý đất yếu trên tuyến chính đã hoàn thành 1,27km. Khối lượng đào nền đạt 2,56/3,39 triệu m³, tương đương 76%; đắp nền đạt 2,09/2,54 triệu m³, tương đương 82%. Cấp phối đá dăm đã được thi công trên 54,84km trong tổng số 74,22km.

Đối với các công trình trên tuyến, hệ thống cống ngang hoàn thành 244/261 vị trí, đạt 93,5%; hầm chui dân sinh hoàn thành 42/68 vị trí, đạt 61,8%. Toàn bộ 35 cầu trên tuyến và tại các nút giao đã triển khai thi công, trong đó 15 cầu hoàn thành lao lắp dầm.

Xét theo từng gói thầu, XL1 đạt 53,4% giá trị hợp đồng, XL2 đạt 39% và XL3 đạt 24,15%. Về giải ngân, kế hoạch vốn năm 2026 đạt 1.342,215 tỷ đồng, tương đương 30,4%; lũy kế giải ngân nguồn vốn được cấp đạt 2.857,547 tỷ đồng, tương đương 48,1%.

Tiến độ dự án đang chịu ảnh hưởng bởi mưa kéo dài từ đầu tháng 9/2026, đặc biệt đối với các hạng mục nền đường. Nguồn cung nhựa đường cũng gặp khó khăn khi Petrolimex thông báo dừng cung cấp nhựa Singapore từ tháng 10/2026 do hết nguồn. Bên cạnh đó, tình trạng công nhân, lái xe và lái máy nghỉ việc khiến các nhà thầu gặp khó trong bổ sung nhân lực.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Về mặt bằng, TP. Huế đã bàn giao 63,40/67,91ha, đạt 93,4%. Tại nút giao Tỉnh lộ 12B còn 37 hộ liên quan đến công tác tái định cư, trong đó 22 hộ đã nhận tiền và 15 hộ chưa đồng ý nhận tiền. Trên tuyến chính còn khoảng 800m bị vướng do 4 hộ dân chưa thống nhất phương án giải quyết các tồn tại về đền bù từ giai đoạn 1. Một số vị trí cũng chưa hoàn tất di dời hạ tầng kỹ thuật.

Để khắc phục khó khăn, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh yêu cầu các nhà thầu tận dụng ngày thời tiết thuận lợi để tăng ca, thi công ban đêm; đẩy mạnh thi công cuốn chiếu, ưu tiên các hạng mục cấp phối đá dăm và gia cố nhựa khi đủ điều kiện. Các đơn vị cũng được yêu cầu tập trung thiết bị thi công nền đường tại những đoạn đắp cao, đẩy nhanh hoàn thành phần hạ bộ cầu Thạch Hãn và cầu Sông Bồ trước mùa mưa lũ.

Tại nút giao Tỉnh lộ 12B, theo đề nghị của UBND TP. Huế, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương bổ sung cầu 3 nhịp I33 kết hợp đảo vòng xuyến trên đường tránh Quốc lộ 1 để vượt đường Văn Thánh. Đơn vị tư vấn dự kiến triển khai khoan địa chất từ ngày 24/10/2026, đồng thời khẩn trương hoàn thiện thiết kế để tổ chức thi công.

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài gần 99km, tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công ngày 19/12/2025, mở rộng quy mô từ 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.