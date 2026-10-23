Thúc tiến độ mặt bằng cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng

Cụ thể, tỉnh Cao Bằng yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và địa phương có tuyến cao tốc đi qua khẩn trương phối hợp xử lý khó khăn, đẩy nhanh GPMB; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Đối với BQL Dự án đầu tư và xây dựng tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu sớm hoàn thành việc cắm, bàn giao ranh giới, cọc mốc GPMB và hồ sơ kỹ thuật liên quan cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo từng đoạn tuyến, từng khu vực. Những vị trí đủ điều kiện phục vụ thi công phải được ưu tiên bàn giao, thay vì chờ hoàn tất thủ tục trên toàn tuyến mới triển khai.

BQL Dự án có trách nhiệm cung cấp, thống nhất thông tin về phạm vi, quy mô và tiến độ dự án để phục vụ công tác công bố thông tin, tuyên truyền, vận động người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn rà soát quỹ đất, nhu cầu và điều kiện bố trí tái định cư; thực hiện các thủ tục về đất đai, bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

UBND các xã, phường Minh Khai, Canh Tân, Bạch Đằng, Tân Giang và Thục Phán trực tiếp chỉ đạo tổ chức họp dân, phổ biến thông tin dự án, chính sách bồi thường và tái định cư. Các địa phương bố trí cán bộ phối hợp đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, rà soát nhu cầu tái định cư; đồng thời tăng cường vận động những hộ chưa đồng thuận, kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh và chịu trách nhiệm về tiến độ thuộc thẩm quyền.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần số 2 và các thủ tục liên quan; xây dựng kế hoạch GPMB, xác định rõ khối lượng công việc, thời hạn hoàn thành, cơ quan phối hợp và mốc bàn giao mặt bằng theo từng đoạn tuyến. Việc đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải triển khai cuốn chiếu, ưu tiên những khu vực đủ điều kiện bàn giao trước.

Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng có tổng mức đầu tư 29.300 tỷ đồng, chiều dài khoảng 82,5 km, kết nối từ cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn đến phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng. Tuyến được thiết kế quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22 m, tốc độ thiết kế 80 km/h; thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2026 - 2029. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào cuối năm 2026.