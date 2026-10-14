Thúc tiến độ hồ Ka Pét, kỳ vọng cấp nước cho 120.000 người dân

Các đơn vị triển khai thi công đập chính của hồ chứa nước Ka Pét (xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thanh/TVXN

Dự án hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh với dung tích toàn bộ là 51,21 triệu m3, diện tích đất sử dụng của dự án là 697,73 ha với tổng mức đầu tư hơn 874 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến hết năm 2028. Đến nay, dự án có tổng 46 gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trong đó đã thực hiện xong 40 gói thầu tư vấn, 1 gói thầu phi tư vấn, đang thực hiện 4 gói thầu (gồm 2 gói thầu tư vấn và 2 gói thầu xây lắp), chưa thực hiện 1 gói thầu tư vấn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng, xác định giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng quyết định tiến độ dự án, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị chủ rừng và các bên liên quan kiểm kê, đo đạc, xác minh nguồn gốc đất, tài sản trên đất, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành việc kiểm kê 102/118 hộ gia đình/tổ chức, với tổng diện tích đền bù là 531.939 m2. UBND xã Hàm Thạnh đã phê duyệt phương án bồi thường 64/118 hộ gia đình/tổ chức và đã chi trả tiền đền bù cho 59 trường hợp (tương ứng với số tiền là 26,5 tỉ đồng). Các trường hợp còn lại Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất số 1 đang phối hợp với UBND xã Hàm Thạnh để xét pháp lý đền bù.

Các đơn vị triển khai thi công đập chính của hồ chứa nước Ka Pét (xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thanh/TTVXN

Một khó khăn hiện nay là kiểm kê, xác minh và di dời mồ mả còn gặp nhiều khó khăn do nhiều mồ mả đã tồn tại từ lâu, không còn dấu vết, không xác định được thân nhân. Bên cạnh đó, tập quán địa táng của đồng bào địa phương gây khó khăn trong kiểm kê; một số trường hợp không liên hệ được thân nhân…Việc đền bù giải tỏa gặp một số khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất…

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các cơ quan chuyên môn của tỉnh và địa phương đang phối hợp rà soát hồ sơ pháp lý về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản đề nghị UBND xã Hàm Thạnh phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh số 1 và các đơn vị chủ rừng rà soát nguồn gốc đất của các hộ dân, kiểm tra hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị quản lý rừng, làm cơ sở xem xét, giải quyết kiến nghị theo quy định.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, hồ Ka Pét có ý nghĩa rất lớn với tỉnh bởi có thể cấp nước tưới cho khoảng 7.762 ha đất sản xuất nông nghiệp của khu vực Hàm Thuận Nam; cấp nước thô khoảng 2,63 triệu m3/năm cho khu công nghiệp Hàm Kiệm II; tạo nguồn nước thô để cấp cho sinh hoạt của khoảng 120.000 người dân khu vực Hàm Thuận Nam và Phan Thiết. Đồng thời, phòng, chống lũ và cải tạo môi trường, điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng; tăng dòng chảy trong mùa khô, góp phần cải thiện môi trường sinh thái vùng hạ du nhất là đoạn qua địa bàn Phan Thiết, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh...

Bản đồ tổng thể các vị trí giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng hồ chứa nước Ka Pét (xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thanh – TTVXN

Hồ Ka Pét là dự án quan trọng cấp quốc gia và cũng là mong muốn của lãnh đạo, người dân ven biển tỉnh Lâm Đồng trong hơn 20 năm qua. Công trình hoàn thành giúp người dân không còn lo lắng về vấn đề nước cho sản xuất, cho sinh hoạt trong mùa khô.