Thúc tiến độ giải quyết tái định cư và sinh kế cho người dân Mỹ Thủy

Ngày 25/9, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ban hành thông báo kết luận của ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Những nội dung tỉnh yêu cầu tập trung giải quyết lần này liên quan trực tiếp đến các vấn đề Báo CAND đã phản ánh trong bài viết “Khi bãi biển lùi xa, sinh kế cũng chao đảo” đăng ngày 19/9 vừa qua, trong đó có tình trạng bãi tắm bị ảnh hưởng, hàng quán phải đóng cửa, hoạt động kinh doanh của người dân gặp khó khăn và những vướng mắc về nơi ở, tái định cư.

Hoạt động ngoài khơi của Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy nằm sát bãi biển Mỹ Thủy.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Lê Đức Tiến cho biết tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung xử lý những nội dung còn tồn tại, bảo đảm tiến độ GPMB phù hợp với tiến độ đầu tư dự án, đồng thời quan tâm đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân bị ảnh hưởng.

Theo ông Lê Đức Tiến, trước mắt, tỉnh yêu cầu tập trung khẩn trương GPMB đối với 14 hộ dân khu vực bãi tắm Mỹ Thủy và 69 hộ dân khu vực phía Nam tuyến đường ATI, phía Bắc cảng Mỹ Thủy.

Sạt lở ngày càng ăn sâu vào chân dãy quán xá ở bãi biển Mỹ Thủy.

Đối với 69 hộ dân phía Nam tuyến đường ATI, thuộc phạm vi giai đoạn 1 mở rộng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Diên Sanh và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ, trình UBND xã Mỹ Thủy thẩm định. Phương án tái định cư phải hoàn thành trước ngày 30/9.

Không chỉ giải quyết bồi thường, phải tính đến sinh kế

Với các hộ dân ở khu vực bãi tắm Mỹ Thủy, ông Lê Đức Tiến nhấn mạnh yêu cầu phải tính toán phương án phù hợp trong quá trình di dời, bởi hoạt động của người dân tại khu vực này gắn với không gian bãi tắm.

Sau kiểm tra thực tế, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND xã Mỹ Thủy và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án di dời bãi tắm đến vị trí mới. Vị trí được lựa chọn phải được xem xét bổ sung vào quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng, làm cơ sở triển khai thực hiện.

Quán xá ở bãi biển Mỹ Thủy phải đóng cửa do sạt lở bờ biển; sinh kế của người dân đang rơi vào tình trạng bế tắc.

“Việc nghiên cứu vị trí bãi tắm mới phải gắn với sinh kế của người dân. Khi di dời, phải tính toán để người dân có điều kiện ổn định sản xuất, kinh doanh tại vị trí mới”, ông Lê Đức Tiến nói.

Bên cạnh nơi ở và hoạt động kinh doanh, một vấn đề gắn với đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng dân cư Mỹ Thủy cũng được tỉnh đưa vào nhóm nhiệm vụ cần giải quyết. Đó là miếu Âm hồn làng Mỹ Thủy, còn gọi là miếu Nghè Hài quan làng Mỹ Thủy.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Diên Sanh rà soát phương pháp tính toán phương án bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm kinh phí để sớm xây dựng lại công trình ở vị trí mới phục vụ cộng đồng dân cư.

Tháo gỡ vướng mắc theo hướng liên ngành

Những chỉ đạo trên được đưa ra trong bối cảnh công tác GPMB Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy vẫn còn nhiều phần việc phải tiếp tục hoàn thiện. Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 17/9, tổng diện tích đất đã hoàn thành GPMB khoảng 180,82/322,2ha. Diện tích đã có thông báo thu hồi đất khoảng 126,98ha, gồm 43,44ha giai đoạn 1 bổ sung, 2,47ha khu vực Đồn Biên phòng Hải An vị trí cũ và 81,07ha giai đoạn 2, giai đoạn 3. Hiện còn khoảng 61ha chưa ban hành thông báo thu hồi đất.

Cảng Mỹ Thủy đang được xây dựng.

Đối với giai đoạn 2 và giai đoạn 3, đã hoàn thành GPMB, thu hồi khoảng 18,75ha, gồm 15ha bãi chứa 2a và 3,75ha bãi chứa 2b; đã kiểm kê khoảng 32ha. UBND xã Mỹ Thủy đang tiếp tục xác định nguồn gốc, thời điểm tạo lập tài sản, hoàn thiện kiểm kê và xác nhận nguồn gốc đất tại các khu vực còn lại.

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 4/1/2019, có tổng quy mô sử dụng đất, mặt nước khoảng 685ha, gồm 10 bến, được phân kỳ đầu tư thành 3 giai đoạn, với tổng vốn đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng. Công ty CP Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy là chủ đầu tư. Theo thông tin UBND tỉnh, hai bến đầu tiên là bến số 1 và bến số 2 đã hoàn thành và đón chuyến tàu đầu tiên ngày 15/7.

Trong khi dự án cảng đang từng bước hình thành, công tác GPMB tại các khu vực còn lại vẫn đặt ra nhiều nhiệm vụ cần tiếp tục xử lý, từ xác định nguồn gốc đất, kiểm kê tài sản đến hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.

Do sạt lở bờ biển, tàu thuyền của bà con ngư dân Mỹ Thủy ra khơi, vào bờ khá khó khăn.

Trước đó, ngày 11/9, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về GPMB Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy và Dự án Khu tái định cư Hải An. Tổ công tác do ông Trương Khắc Nghi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Tổ phó thường trực; ông Võ Quốc Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm Tổ phó.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị, các sở, ngành, đơn vị liên quan phải phối hợp với UBND xã Mỹ Thủy, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và đơn vị làm nhiệm vụ GPMB để giải quyết các khó khăn, vướng mắc; đồng thời kịp thời hỗ trợ về chuyên môn khi địa phương hoặc đơn vị GPMB đề xuất, tham vấn.

Việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cùng các mốc tiến độ đối với từng phần việc, đang tạo cơ chế phối hợp để tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong GPMB, qua đó đáp ứng yêu cầu về tiến độ của Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy và các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.