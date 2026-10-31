'Thúc' tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm

UBND tỉnh Lâm Đồng họp gỡ vướng trong giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm phía Đông.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, đến ngày 29/10, tổng kế hoạch vốn đầu tư công bố trí cho các đơn vị khu vực phía Đông của tỉnh là hơn 3.475 tỷ đồng để thực hiện tổng số 427 dự án; trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 làm chủ đầu tư 2.124 tỷ đồng, thực hiện 57 dự án; các Ban Quản lý dự án khu vực làm chủ đầu tư 1.351 tỷ đồng, thực hiện 370 dự án.

Ông Phan Thanh Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 cho biết: Kết quả thực hiện giải ngân đến ngày 29/10 là 2.142/3.475 tỷ đồng, đạt 61,63% kế hoạch, trong đó: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 giải ngân 1.331/2.124 tỷ đồng, đạt 62,69% kế hoạch; các ban quản lý dự án khu vực giải ngân 810/1.351 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch.

Báo cáo tại cuộc họp, các đơn vị cho biết phần lớn các vướng mắc dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công chậm là do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cụ thể là nhiều hộ dân tại khu vực dự án không thống nhất nhận tiền đền bù; nhiều hộ dân không đồng ý di dời tái định cư; một phần nguyên nhân hiện nay do giá vật liệu, nhân công tăng quá cao khiến các dự án triển khai chậm tiến độ… Tại hồ chứa nước Ka Pét (xã Hàm Thạnh), công tác kiểm kê, xác minh và di dời mồ mả còn gặp nhiều khó khăn do nhiều mồ mả đã tồn tại từ lâu, không còn dấu vết, không xác định được thân nhân; tập quán địa táng của đồng bào Raglai gây khó khăn trong kiểm kê; một số trường hợp không liên hệ được thân nhân…

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Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, khu vực phía Đông hiện nay tập trung rất nhiều dự án trọng điểm của tỉnh, do đó việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then chốt để Lâm Đồng đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Do đó, ông Nguyễn Minh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, các ban quản lý dự án khu vực, UBND các xã, phường phải thực hiện hết trách nhiệm của mình để đảm bảo mục tiêu đến ngày 31/12/2026 giải ngân 95% kế hoạch vốn, đến ngày 31/1/2027 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các Ban Quản lý dự án phải chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc triển khai thực hiện các dự án được giao làm chủ đầu tư; trong đó, công tác giải ngân nguồn vốn được giao là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu. Các Ban Quản lý dự án phải xây dựng cụ thể, chi tiết kế hoạch, lộ trình và phương pháp tổ chức thực hiện giải ngân nguồn vốn được giao theo tuần, tháng, quý đối với từng dự án cụ thể. Trên cơ sở đó, phối hợp với các địa phương liên quan và đơn vị làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng xây dựng tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu thi công xây dựng tiến độ thi công tổng thể, tiến độ thi công chi tiết của từng dự án; bám sát tiến độ thực hiện và tổ chức kiểm soát chặt chẽ tiến độ giải ngân theo kế hoạch đề ra.

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Đối với các xã, phường thuộc khu vực phía Đông của tỉnh, ông Nguyễn Minh yêu cầu các xã, phường chịu trách nhiệm chính trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với tất cả các dự án được triển khai trên địa bàn quản lý; trên cơ sở đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục bồi thường thuộc trách nhiệm của địa phương; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng dự án không triển khai được do chậm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.