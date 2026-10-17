Thúc tiến độ dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam

Tiến độ dự án vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc.

Khắc phục tình trạng thi công ì ạch

Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, khởi công vào tháng 8-2024 do UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam cũ) làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án nhằm hoàn chỉnh hạ tầng giao thông khu vực Đông - Tây; kết nối Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang với TP Đà Nẵng và khu vực ven biển Bắc Quảng Nam; đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai và giảm thiểu lưu lượng giao thông cho tuyến ĐT609, vành đai phía nam TP Đà Nẵng. Sau khi sáp nhập hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam, tháng 4-2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp (Ban QLDA giao thông) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận hồ sơ dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam. Theo báo cáo của Liên danh nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát, giá trị thực hiện gói thầu mới đạt khoảng 18,30%.

Tại Báo cáo số 107/BC-CNKV6 ngày 31/3/2026, công tác GPMB của dự án vẫn còn nhiều vướng mắc. Số hồ sơ đã được phê duyệt phương án bồi thường đất nông nghiệp là 321 hộ; trong đó đã chi trả tiền bồi thường cho 299/321 hộ, còn 22 hồ sơ chưa thống nhất nhận tiền đền bù. Ban QLDA giao thông cho biết, so với thời điểm tiếp nhận, dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam đã có những chuyển biến tích cực trong công tác thi công và GPMB. Riêng mặt bằng dự án đã bàn giao 384/484 hồ sơ, tương ứng khoảng 16ha/18,43 ha, đạt tỷ lệ 87%, tăng khoảng 31,1% so với thời điểm tiếp nhận. Đơn vị đã phối hợp với Chi nhánh khu vực 6 thực hiện giải ngân GPMB thêm khoảng 18,91 tỷ đồng so với thời điểm tiếp nhận.

Đôn đốc nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ

Ghi nhận thực tế trên công trường, tại đoạn cầu vượt cao tốc, nhà thầu đã hoàn thành phần hạ bộ mố M1; 16/16 cọc khoan nhồi và 2/3 thân bệ trụ T1; tường chắn cọc; 30/30 cấu kiện dầm Super-T; đồng thời đang triển khai thi công mố M2. Trên tuyến, các đơn vị tiếp tục thực hiện đào vét hữu cơ, đắp K95 đoạn từ Km3+357 đến Km4+621,40; triển khai đắp nền đường và đã hoàn thành hạng mục thoát nước ngang tại cống hộp Km4+301.

Khối lượng đắp đất nền đường đoạn từ ĐH12 đến cầu Quảng Đà đạt khoảng 25.000 m³. Các đơn vị cũng đang tiếp tục triển khai bóc hữu cơ đoạn Km2+463 - Km2+354. Riêng hạng mục cầu Bầu Sấu dài 173,18 m, rộng 10,5 m, nhà thầu mới thực hiện công tác phóng tuyến, di dời đất làm đường và chuẩn bị thi công. Đối với cầu vượt đường sắt dài 214,91 m, rộng 10,5 m, đến nay chưa có động thái thi công; nhà thầu mới chủ yếu tập trung máy móc, vật tư và thiết bị phục vụ thi công.

Trên toàn tuyến, nhìn chung các đơn vị thi công chưa huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Trong khi đó, mùa mưa đang đến gần, dự báo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thi công cũng như giải ngân của dự án. Hiện dự án đã được UBND thành phố điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2027 tại Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 21/5/2026. Tuy nhiên, chủ đầu tư thừa nhận, tại những khu vực đã được bàn giao mặt bằng, công tác thi công cơ bản vẫn còn chậm. Chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị và các nguồn lực cần thiết để đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Bên cạnh đó, công tác GPMB vẫn còn vướng mắc; mặt bằng bàn giao còn bị ngắt quãng, chưa liên tục; nhiều vị trí chưa hoàn thành việc di dời hạ tầng kỹ thuật, mồ mả. Đối với các trường hợp đất ở, hiện chưa có khu tái định cư để bố trí nên việc vận động người dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, tại một số vị trí có sự thay đổi về phạm vi ranh giới sử dụng đất, cần thực hiện thu hồi bổ sung để đảm bảo mặt bằng phục vụ thi công và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Các vị trí này gồm mái ta-luy nền đường, sân cống, phạm vi hoàn trả tuyến kênh thủy lợi và một số hạng mục liên quan.