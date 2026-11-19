Trong hai ngày 17-18/11/2026, Thành viên HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Cao Đạt Khoa và Phó Tổng giám đốc EVNNPT Nguyễn Công Thắng đã đi kiểm tra công trường, tặng quà động viên các đơn vị tham gia thi công và họp rà soát tiến độ Dự án đường dây 220kV Krông Buk – Nha Trang mạch 2.

Lãnh đạo EVNNPT nghe báo cáo tình hình triển khai dự án tại công trường. Ảnh Tiến Dũng - PTC3. Ảnh: Thắng Trung/BNEWS/TTXVN

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các ban chuyên môn của EVNNPT, lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) – đơn vị được giao quản lý, điều hành dự án; lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) – đơn vị được giao tiếp nhận, vận hành sau khi công trình hoàn thành.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện CPMB cho biết, Dự án đường dây 220kV Krông Buk – Nha Trang mạch 2 có quy mô xây dựng mới tuyến đường dây dài gần 150 km, triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa. Công trình có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, bảo đảm vận hành an toàn, liên tục và nâng cao độ tin cậy hệ thống điện khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Đến nay, toàn tuyến đã bàn giao mặt bằng 393/393 vị trí móng; hoàn thành đào móng 380/393 vị trí, đúc móng 377/393 vị trí và dựng cột 357/393 vị trí. Công tác kéo dây đã hoàn thành 55/89 khoảng néo.

Mặc dù khối lượng thi công đã đạt được những kết quả nhất định, dự án vẫn còn nhiều vướng mắc cần tập trung giải quyết. Hiện còn 8 khoảng néo chưa được bàn giao hành lang tuyến, ảnh hưởng đến việc triển khai công tác kéo dây.

Lãnh đạo EVNNPT tặng quà của Công đoàn EVNNPT cho các đơn vị tham gia thi công dự án. Ảnh Tiến Dũng - PTC3. Ảnh: Thắng Trung/BNEWS/TTXVN

Bên cạnh những khó khăn khách quan, CPMB đánh giá lực lượng thi công hiện còn mỏng so với khối lượng công việc còn lại. Nhà thầu đang bố trí 5 tổ thi công đúc móng và 6 tổ dựng cột, kéo dây. Việc huy động nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ, cần có giải pháp điều động, bổ sung lực lượng để đẩy nhanh các hạng mục.

Qua tình hình triển khai cho thấy, các khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hành lang tuyến, huy động nhân lực và năng lực tổ chức thi công của một số nhà thầu đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án.

Tại buổi kiểm tra công trường và họp rà soát tiến độ, Thành viên HĐTV EVNNPT Cao Đạt Khoa và Phó Tổng giám đốc EVNNPT Nguyễn Công Thắng ghi nhận những nỗ lực của CPMB cùng các đơn vị tham gia dự án. Lãnh đạo EVNNPT khẳng định đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường năng lực truyền tải, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai dự án hiện chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi thời gian còn lại để hoàn thành mục tiêu đóng điện không nhiều. Khối lượng thi công còn lại lớn, công tác bàn giao hành lang tuyến tại một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu. Điều này đòi hỏi CPMB và các nhà thầu phải có giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Nguyễn Công Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp rà soát tiến độ dự án. Ảnh Tiến Dũng - PTC3. Ảnh: Thắng Trung/BNEWS/TTXVN

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, lãnh đạo EVNNPT yêu cầu CPMB tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, CPMB cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công liên tục, đồng bộ trên toàn tuyến. Các đơn vị tư vấn giám sát cần tăng cường lực lượng, phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Lãnh đạo EVNNPT nhấn mạnh, CPMB và các đơn vị tham gia dự án phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong công tác điều hành, kiểm tra, giám sát và tổ chức thi công; thường xuyên cập nhật tiến độ, kịp thời báo cáo lãnh đạo Tổng công ty những khó khăn vượt thẩm quyền để có giải pháp tháo gỡ. Các đơn vị cần tập trung cao nhất nguồn lực, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm đưa Dự án đường dây 220kV Krông Buk – Nha Trang mạch 2 về đích trong tháng 12/2026, góp phần tăng cường năng lực truyền tải và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Đoàn công tác EVNNPT làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh Tiến Dũng - PTC3. Ảnh: Thắng Trung/BNEWS/TTXVN

Cũng trong chương trình công tác, Thành viên HĐTV EVNNPT Cao Đạt Khoa và Phó Tổng giám đốc EVNNPT Nguyễn Công Thắng đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, đề nghị địa phương quyết liệt vào cuộc, đẩy nhanh việc bàn giao mặt bằng các khoảng néo còn lại để tăng tốc thi công, hoàn thành dự án theo mục tiêu đề ra. Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cam kết sẽ chỉ đạo các địa phương liên quan khẩn trương bàn giao mặt bằng cho dự án.

Việc lãnh đạo EVNNPT trực tiếp kiểm tra công trường, đôn đốc tiến độ thể hiện sự quan tâm sát sao của Tổng công ty đối với công tác đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình truyền tải điện có vai trò quan trọng trong bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và đất nước.