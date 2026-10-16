Thúc tiến độ bàn giao mặt bằng cho cao tốc Dầu Giây - Tân Phú vốn 8.981 tỷ đồng

Thi công nền đường tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (Ảnh: Minh Tuệ).

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND TP. Đồng Nai, đề nghị đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP.

Được biết, Dự án được khởi công ngày 19/8/2025, dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2026, thuộc danh mục các công trình, dự án trọng điểm quốc gia ngành giao thông vận tải được Ban Chỉ đạo Nhà nước theo dõi, chỉ đạo.

Đây là công trình có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc, tăng cường kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh cho khu vực Đông Nam Bộ và TP. Đồng Nai.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 10/2026, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Nhà đầu tư mới tiếp nhận 359,38/390,38 ha, đạt 92% tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng. Nếu tính theo chiều dài tuyến, phần mặt bằng được bàn giao mới đạt khoảng 46,74/60,243 km, tương đương 78%.

Đáng nói, dù phần lớn diện tích đất đã được bàn giao, một số đoạn tuyến vẫn trong tình trạng xôi đỗ, không liền mạch, trong khi việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành, khiến nhà thầu gặp khó khăn khi tiếp cận công trường và tổ chức thi công đồng loạt.

Những vướng mắc tập trung chủ yếu tại xã Phú Hòa và xã Phú Lâm, nơi có các vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến đường găng tiến độ của Dự án.

Tại công văn gửi UBND TP. Đồng Nai, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương ưu tiên bàn giao sớm mặt bằng tại những vị trí nằm trên đường găng để nhà thầu có thể tiếp cận công trường, triển khai thi công trước ngày 20/10/2026.

Trong đó, đoạn Km46+000 - Km47+000 qua xã Phú Hòa cần được ưu tiên bàn giao để thực hiện công tác xử lý nền đất yếu bằng phương pháp gia tải. Đoạn Km52+322 - Km60+000 qua xã Phú Lâm cũng được xác định là vị trí cần tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng.

Ngoài hai khu vực trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. Đồng Nai đẩy nhanh việc di dời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt tại phường Dầu Giây và Bình Lộc, nhằm tạo điều kiện cho các nhà thầu mở rộng phạm vi thi công.

Bộ Xây dựng cũng lưu ý việc tiếp nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Theo đó, các đơn vị liên quan cần phối hợp để tiếp nhận kịp thời nguồn vốn giải phóng mặt bằng từ nhà đầu tư, doanh nghiệp Dự án, bảo đảm công tác chi trả và bàn giao đất không bị kéo dài.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) được triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng BOT, với tổng mức đầu tư 8.981,539 tỷ đồng.

Công trình có chiều dài khoảng 60,24 km, điểm đầu tại nút giao với Quốc lộ 1, kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc xã Dầu Giây, TP. Đồng Nai; điểm cuối tại nút giao với Quốc lộ 20, thuộc xã Phú Lâm, kết nối với Dự án xây dựng đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Trong đó, Bộ Xây dựng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan ký kết hợp đồng. Nhà đầu tư là Liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải, gồm Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh và Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải. Doanh nghiệp Dự án là Công ty TNHH Đầu tư Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.