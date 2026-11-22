Kinh nghiệm quốc tế về sàng lọc nhà đầu tư nước ngoài trong M&A

Nhiều quốc gia đang chuyển từ kiểm soát đầu tư nước ngoài dựa trên giới hạn sở hữu sang sàng lọc theo rủi ro của giao dịch. Cách tiếp cận này nhằm bảo vệ lợi ích an ninh thiết yếu trước rủi ro từ việc mua lại doanh nghiệp, tài sản chiến lược, nhưng vẫn duy trì thu hút đầu tư nước ngoài.

Tại Hoa Kỳ, Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa Kỳ (Committee on Foreign Investment in the United States - CFIUS) có thẩm quyền xem xét các giao dịch đầu tư nước ngoài có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Phạm vi xem xét không chỉ bao gồm giao dịch làm phát sinh quyền kiểm soát mà còn mở rộng tới một số khoản đầu tư không kiểm soát vào doanh nghiệp Hoa Kỳ liên quan đến công nghệ trọng yếu, hạ tầng trọng yếu hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm . Một số giao dịch thuộc diện khai báo bắt buộc; CFIUS cũng có thể rà soát giao dịch chưa được khai báo và áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia.

Tại Liên minh châu Âu, cơ chế sàng lọc đầu tư nước ngoài kết hợp thẩm quyền của từng quốc gia thành viên với cơ chế phối hợp ở cấp Liên minh. Theo khung pháp lý mới, các quốc gia thành viên phải thiết lập cơ chế sàng lọc đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu chung và phạm vi tối thiểu đối với các lĩnh vực, công nghệ và hạ tầng nhạy cảm . Cơ chế này đồng thời tăng cường trao đổi thông tin về các giao dịch có khả năng ảnh hưởng đến an ninh hoặc trật tự công cộng, đồng thời yêu cầu tính minh bạch và khả năng dự đoán trong quá trình sàng lọc.

Tại Đức, pháp luật về ngoại thương và thanh toán đối ngoại áp dụng các ngưỡng quyền biểu quyết khác nhau tùy theo nhóm doanh nghiệp mục tiêu, gồm 10%, 20% và 25%.

Từ các mô hình trên có thể rút ra năm yếu tố về sàng lọc nhà đầu tư nước ngoài: xác định giao dịch thuộc diện xem xét; nhận diện lĩnh vực hoặc tài sản nhạy cảm; đánh giá đặc điểm nhà đầu tư và mức độ kiểm soát; thiết lập cơ chế phối hợp liên cơ quan; và áp dụng biện pháp từ chấp thuận, chấp thuận có điều kiện đến cấm hoặc yêu cầu thoái vốn.

Thực trạng cơ chế kiểm soát nhà đầu tư nước ngoài trong M&A tại Việt Nam

Ảnh minh hoạ.

Việt Nam hiện chưa hình thành một cơ chế sàng lọc nhà đầu tư nước ngoài độc lập và thống nhất đối với giao dịch mua bán, sáp nhập. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành đã thiết lập nhiều lớp kiểm soát thông qua pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành và pháp luật cạnh tranh.

Luật Đầu tư năm 2025 yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và điều kiện về đất đai tại khu vực nhạy cảm. Nhà đầu tư phải đăng ký trước trong một số trường hợp, như làm tăng sở hữu trong ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện; vượt ngưỡng 50% vốn điều lệ; hoặc đầu tư vào tổ chức kinh tế có quyền sử dụng đất tại khu vực ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh . Nghị định 96/2026/NĐ-CP cụ thể hóa trình tự, thủ tục thực hiện.

Một số lĩnh vực còn chịu kiểm soát chuyên ngành. Chẳng hạn, nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng phải tuân thủ giới hạn sở hữu, điều kiện đối với nhà đầu tư và thủ tục chấp thuận riêng . Cơ chế này kiểm soát cấu trúc sở hữu nhưng không đồng nhất với việc đánh giá rủi ro an ninh quốc gia.

Giao dịch mua bán, sáp nhập cũng có thể thuộc diện kiểm soát tập trung kinh tế theo Luật Cạnh tranh năm 2018 khi đạt ngưỡng thông báo. Cơ chế này chủ yếu xem xét tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường, không thay thế việc đánh giá rủi ro quốc phòng, an ninh hoặc lợi ích chiến lược.

Nhìn tổng thể, các quy định hiện còn phân tán theo lĩnh vực và cơ quan thực hiện; tiêu chí đánh giá rủi ro an ninh chưa được cấu trúc thành khuôn khổ thống nhất, còn thiếu các biện pháp xử lý trung gian. Nghiên cứu pháp lý gần đây cũng đề xuất Việt Nam hoàn thiện cơ chế kiểm soát mua lại doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài theo hướng rõ tiêu chí, thẩm quyền và tăng tính dự đoán của pháp luật.

Những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng và vận hành cơ chế sàng lọc tại Việt Nam

Việc xây dựng cơ chế sàng lọc tại Việt Nam cần tập trung vào bốn vấn đề:

Thứ nhất, phạm vi sàng lọc phải đủ hẹp để tránh biến cơ chế bảo vệ an ninh thành rào cản đầu tư, nhưng đủ rộng để bao quát lĩnh vực, tài sản và công nghệ có ý nghĩa chiến lược. Việc xác định phạm vi cần đồng thời xem xét tính chất nhà đầu tư, doanh nghiệp mục tiêu và mức độ ảnh hưởng của giao dịch đối với lợi ích an ninh quốc gia.

Thứ hai, căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ sàng lọc không nên chỉ dựa vào tỷ lệ sở hữu. Bên cạnh ngưỡng vốn, cần xem xét quyền biểu quyết, quyền bổ nhiệm hoặc phủ quyết, khả năng tiếp cận dữ liệu, công nghệ và mức độ chi phối thực tế. Cách tiếp cận này giúp hạn chế việc bỏ sót giao dịch không tạo quyền kiểm soát về hình thức nhưng vẫn làm phát sinh ảnh hưởng đáng kể.

Thứ ba, cần thiết kế cơ chế phối hợp liên ngành với một đầu mối rõ ràng. Việc một giao dịch đồng thời chịu nhiều thủ tục, cơ quan và thời hạn xử lý khác nhau có thể làm tăng chi phí tuân thủ và kéo dài tiến độ giao dịch . Quy trình cần xác định rõ thẩm quyền, thời hạn, nghĩa vụ bảo mật, quyền giải trình và cơ chế xem xét lại quyết định. Tính minh bạch và khả năng dự đoán giúp doanh nghiệp xác định trước nghĩa vụ tuân thủ và hạn chế bất định pháp lý.

Thứ tư, biện pháp xử lý nên được thiết kế theo nhiều mức độ thay vì chỉ chấp thuận hoặc từ chối. Cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng chấp thuận có điều kiện, như hạn chế tiếp cận công nghệ hoặc dữ liệu, bảo đảm tính liên tục của nguồn cung hoặc thiết lập cơ chế giám sát cam kết. Các biện pháp này cho phép xử lý rủi ro cụ thể mà không nhất thiết ngăn chặn toàn bộ giao dịch.

Như vậy, mục tiêu không phải mở rộng kiểm soát, mà là xây dựng khuôn khổ có trọng tâm, minh bạch, tương xứng với rủi ro và đủ khả năng dự đoán, qua đó cân bằng giữa bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì môi trường đầu tư.

Luật sư Nguyễn Văn Thái

Tiến sĩ Vũ Ngọc Dương