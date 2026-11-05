Thực thi Luật Trí tuệ nhân tạo: Kiểm soát rủi ro, thúc đẩy đổi mới sáng tạo
Để Luật Trí tuệ nhân tạo phát huy hiệu quả, cần có hướng dẫn cụ thể và cách tổ chức thực hiện thống nhất. Quản lý thế nào để tập trung vào những hệ thống có rủi ro cao? Làm sao giúp doanh nghiệp tiếp cận cơ chế thử nghiệm, giảm lúng túng khi thực hiện các quy định liên quan đến nhiều lĩnh vực? Và lấy kết quả nào để đánh giá hiệu quả thực thi luật?
Phóng viên Đài PTTH Hà Nội phỏng vấn ông Nguyễn Đức Lam, chuyên gia về luật và quản trị Nhà nước, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thuc-thi-luat-tri-tue-nhan-tao-kiem-soat-rui-ro-thuc-day-doi-moi-sang-tao-246261105093031832.htm