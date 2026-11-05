Thực thi Luật Trí tuệ nhân tạo: Kiểm soát rủi ro, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026 đặt các tỷ phú công nghệ trước sức ép mới, đồng thời làm dấy lên tranh luận về ảnh hưởng của tiền bạc, trí tuệ nhân tạo và chi phí sinh hoạt đối với chính trường Washington.