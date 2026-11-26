TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (HANOISME) - Ảnh: PV.

Trao đổi với VnEconomy, TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (HANOISME), đã chia sẻ về những điểm mới mang tính bước ngoặt của Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vừa được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2026 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2027.

Thưa ông, việc chuyển đổi từ tên gọi "Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa" sang "Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa" vừa được Quốc hội thông qua mang hàm ý thay đổi tư duy chính sách như thế nào đối với cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung?

Tôi nhìn nhận việc đổi tên từ Luật Hỗ trợ DNNVV sang Luật Phát triển DNNVV là sự nhấn mạnh rõ nét mục tiêu giúp doanh nghiệp trưởng thành. Ý nghĩa của thay đổi này phải thể hiện ở cách thiết kế và thực thi chính sách: vừa tháo gỡ khó khăn trước mắt, vừa tạo dư địa để doanh nghiệp tăng năng suất, tích lũy vốn, đổi mới công nghệ và tham gia thị trường ở vị thế vững vàng hơn.

Với Hà Nội, khi DNNVV chiếm tỷ trọng áp đảo, việc nâng năng suất khu vực này có ý nghĩa trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng cao của Thủ đô. Một doanh nghiệp cải thiện được công nghệ, quản trị và chất lượng sản phẩm sẽ tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và mở rộng nhu cầu đặt hàng từ các nhà cung cấp. Khi sự chuyển biến diễn ra trên diện rộng, nền tảng tăng trưởng của Hà Nội sẽ bền vững hơn.

Tôi kỳ vọng trước hết vào sự liên thông giữa các công cụ chính sách. Hỗ trợ tài chính cần đi đôi với nâng chất lượng hồ sơ và phương án kinh doanh; hỗ trợ công nghệ phải gắn với đào tạo người vận hành; mở rộng cơ hội mua sắm công cần song hành với nâng năng lực thực hiện hợp đồng. Nếu triển khai rời rạc, doanh nghiệp dễ được gỡ một khâu nhưng lại vướng ở khâu kế tiếp.

Kỳ vọng tiếp theo là đổi mới cách đánh giá hiệu quả. Bên cạnh các chỉ số đầu vào như số hồ sơ xử lý, số lớp đào tạo hay kinh phí giải ngân, cần theo dõi kết quả thực chất sau hỗ trợ: doanh nghiệp có giảm chi phí, tăng năng suất, ký được hợp đồng và tiếp cận vốn tốt hơn hay không.

Tôi cũng mong cơ chế thực thi khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn lớn lên. Khi vượt ngưỡng quy mô được hỗ trợ, doanh nghiệp cần có hướng dẫn chuyển tiếp rõ ràng để chủ động kế hoạch tài chính và đầu tư, tránh tâm lý e ngại trưởng thành vì sợ phát sinh đột ngột nghĩa vụ và chi phí.

Luật bỏ yêucầu hộ kinh doanh chuyểnđổi lên doanh nghiệp phải hoạt động liên tục ít nhất 1 năm trước khi chuyển đổi, đồng thời miễn phí kế toán trong 2 năm đầu và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp những năm đầu thành lập. Theo ông, những "đòn bẩy" này đã đủ sức giải tỏa tâm lý e ngại lớn nhất của các hộ kinh doanh Thủ đô khi chuyển đổi lên doanh nghiệp hay chưa?

Những chính sách mới tạo thêm động lực đáng kể, nhưng để hộ kinh doanh chủ động chuyển đổi, cần giải quyết đồng thời chi phí ban đầu lẫn nỗi lo vận hành lâu dài. Việc bỏ yêu cầu hoạt động liên tục ít nhất 1 năm là bước gỡ vướng thiết thực.

Điều hộ kinh doanh cần nhất là hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu: hàng tháng phải kê khai những gì, lưu chứng từ ra sao, tìm dịch vụ kế toán ở đâu, xử lý hóa đơn, hàng tồn kho thế nào và thực hiện nghĩa vụ lao động ra sao. Sau giai đoạn hỗ trợ, chi phí duy trì mô hình doanh nghiệp cũng phải nằm trong khả năng chi trả. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cần đi kèm hướng dẫn rõ về điều kiện, thời điểm tính và xử lý chuyển tiếp, tránh nhầm lẫn với các sắc thuế hay nghĩa vụ khác.

Tôi đề xuất Hà Nội tổ chức hỗ trợ theo từng nhóm ngành, kèm bộ hướng dẫn có ví dụ minh họa trực quan về chi phí và nghĩa vụ trước, sau chuyển đổi. Mỗi hộ có nhu cầu nên được kết nối với một đầu mối để hoàn tất đăng ký, thiết lập sổ sách, hóa đơn, thực hiện kỳ kê khai đầu tiên và xử lý minh bạch tài sản, công nợ, chứng từ trước chuyển đổi.

Thực tế thời gian qua cho thấy nhiều chính sách hỗ trợ rất tốt nhưng doanh nghiệp lại khó tiếp cận do thủ tục rườm rà. Từ nay đến khi Luật chính thức có hiệu lực, theoông Chính phủ và các bộ, ngành cần ưu tiên những giải pháp?

Tôi kiến nghị chuẩn bị văn bản hướng dẫn ngay từ bây giờ để đến ngày 01/7/2027, doanh nghiệp có thể làm thủ tục và cơ quan quản lý đủ điều kiện giải quyết ngay. Khoảng thời gian từ nay đến giữa năm 2027 cần được tận dụng để hoàn thiện quy trình, bố trí nguồn lực và xử lý các điểm chưa thống nhất.

Chính phủ nên công bố lộ trình hướng dẫn theo từng nhóm chính sách, làm rõ cơ quan chủ trì và sự kết nối với pháp luật thuế, đất đai, đấu thầu, ngân sách. Cần bóc tách rõ các mốc hiệu lực để tránh tâm lý mặc nhiên chờ đến tháng 7/2027 mới triển khai.

GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (HANOISME). Ảnh: PV.

Tiếp theo, điều kiện và hồ sơ phải được thiết kế để doanh nghiệp nhỏ tự thực hiện được: nêu rõ đối tượng, khoản hỗ trợ, cách tính, nơi nộp, thời hạn giải quyết và lý do từ chối, kèm ví dụ thống nhất cho các trường hợp mới thành lập, chuyển đổi từ hộ kinh doanh, đa ngành hoặc thay đổi quy mô.

Về dữ liệu, cơ quan chức năng nên khai thác sẵn thông tin đăng ký, thuế và dữ liệu được phép dùng, gửi trước để doanh nghiệp đối chiếu, bổ sung, giảm nộp lại giấy tờ và có hỗ trợ trực tiếp cho đơn vị còn hạn chế về công nghệ. Cơ chế cấp kinh phí, thanh toán và quyết toán cũng cần minh bạch, hạn chế buộc doanh nghiệp thiếu vốn phải ứng trước vượt sức.

Với Hà Nội, tôi đề xuất rà soát các chương trình hiện hành, giao một đầu mối điều phối; quý 1/2027 cho một số doanh nghiệp đa quy mô, ngành nghề chạy thử hồ sơ; quý 2/2027 hoàn thiện hướng dẫn, tập huấn cán bộ, công khai danh mục dịch vụ và vận hành hệ thống tiếp nhận. Song song đó là theo dõi thời gian xử lý, tỷ lệ bổ sung hồ sơ, lý do bị từ chối và kênh phản ánh để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Để tận dụng được cơ hội từ mua sắm công hay chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, theoông các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần làmgì và HANOISME sẽ triển khai những chương trình hành động cụ thể gì để làm cầu nối đưa Luật vào cuộc sống?

Chính sách chỉ biến thành kết quả kinh doanh khi doanh nghiệp đủ năng lực lập phương án, giữ cam kết, kiểm soát chất lượng và chịu trách nhiệm. Trước tiên, doanh nghiệp cần minh bạch tài chính và quản trị dòng tiền: tách bạch tiền cá nhân với tiền kinh doanh, theo dõi lợi nhuận từng nhóm sản phẩm, quản lý công nợ và dự báo thu chi theo tuần hoặc tháng.

Khi tham gia mua sắm công hay chuỗi cung ứng, doanh nghiệp phải chuẩn hóa năng lực thực hiện hợp đồng: hồ sơ trung thực, hiểu chuẩn kỹ thuật, tính đúng giá thành, cân đối nhân sự, thiết bị, tiến độ nghiệm thu, bảo hành và rủi ro thanh toán.

Về phía HANOISME, chúng tôi đề xuất tập trung 5 chương trình hành động đưa Luật vào cuộc sống.

Thứnhất, tư vấn thực thi Luật theo từng nhóm chính sách. Phối hợp cơ quan chuyên môn biên soạn tài liệu dễ tra cứu về vốn, mặt bằng, thuế, mua sắm công, chuyển đổi; tổ chức giải đáp theo hồ sơ thực tế và tổng hợp kiến nghị các điểm chưa thống nhất.

Thứhai, đồng hành cùng hộ kinh doanh và doanh nghiệp mới chuyển đổi. Đánh giá mức độ sẵn sàng, tư vấn chọn mô hình, hoàn thiện thủ tục, thiết lập sổ sách, kê khai bước đầu và kết nối đơn vị dịch vụ uy tín, minh bạch chi phí.

Thứba, nâng cao năng lực tài chính và tiếp cận vốn: chuẩn hóa báo cáo, lập phương án kinh doanh, dự báo dòng tiền, quản trị công nợ và chuẩn bị hồ sơ thực chất cho các phiên kết nối ngân hàng.

Thứtư, phát triển nhà cung cấp và năng lực mua sắm công. Hỗ trợ tiếp cận thông tin kế hoạch, đọc yêu cầu, chuẩn bị hồ sơ, kiểm soát chất lượng, quản lý hợp đồng và liên kết, liên danh minh bạch cùng doanh nghiệp đầu chuỗi.

Thứnăm, hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh theo dự án. Triển khai các dự án thiết thực như quản lý kho, tiết kiệm năng lượng, truy xuất nguồn gốc, quản trị khách hàng với mục tiêu, chi phí và chỉ số đo lường rõ ràng để nhân rộng kinh nghiệm.