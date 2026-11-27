Cùng với việc tạo thuận lợi cho người nộp thuế, yêu cầu đặt ra đối với cơ quan quản lý là bảo đảm công bằng, minh bạch và hạn chế thất thu ngân sách.

Thống nhất hướng dẫn, giảm vướng mắc khi thực thi chính sách thuế

Ngày 20-11-2026, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, đáng chú ý là chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; bổ sung một số khoản chi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị vào chi phí được trừ.

Đối với cá nhân kinh doanh, luật nâng mức doanh thu tối đa được lựa chọn phương pháp tính thuế lên 10 tỷ đồng/năm. Luật cũng bổ sung quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2027, trừ một số quy định có thời điểm áp dụng riêng.

Cán bộ thuế hướng dẫn hộ kinh doanh yên tâm thực hiện đúng nghĩa vụ thuế. Ảnh: Cục Thuế

Những thay đổi này đặt ra yêu cầu về hướng dẫn và tổ chức thực hiện, bảo đảm người nộp thuế hiểu rõ điều kiện, quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Bởi hiệu quả chính sách không chỉ nằm ở các quy định miễn, giảm thuế mà còn ở khả năng tiếp cận, hiểu và thực hiện đúng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân.

Phân tích những thay đổi trong chính sách thuế, TS Nguyễn Thị Cẩm Giang, Khoa Tài chính, Học viện Ngân hàng, cho rằng việc nâng ngưỡng doanh thu để doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh được lựa chọn phương án tính thuế lên 10 tỷ đồng, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027, tạo thêm sự linh hoạt cho người nộp thuế.

Cùng với đó, chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, cũng như quy định bổ sung một số khoản chi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị vào chi phí được trừ, góp phần giảm gánh nặng tài chính và khuyến khích liên kết sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Thị Cẩm Giang, quyền lựa chọn chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh nghiệp hiểu rõ cách tính, yêu cầu về hồ sơ, chứng từ và thời gian áp dụng. Nếu quy định chưa được hướng dẫn cụ thể, người nộp thuế có thể lúng túng trong xác định nghĩa vụ, thậm chí phát sinh rủi ro pháp lý trong quá trình thực hiện.

Do đó, một trong những yêu cầu quan trọng là cơ quan quản lý cần sớm hướng dẫn rõ cách xác định doanh thu làm căn cứ lựa chọn phương pháp tính thuế, thủ tục thực hiện, thời gian áp dụng và điều kiện chuyển đổi phương pháp. Đối với các khoản chi được tính vào chi phí được trừ, cần làm rõ đối tượng, điều kiện và hồ sơ chứng minh. Với chính sách miễn thuế, cần có hướng dẫn cụ thể về thời điểm bắt đầu và quy định chuyển tiếp để doanh nghiệp xác định chính xác quyền lợi của mình.

Bên cạnh văn bản hướng dẫn, TS Nguyễn Thị Cẩm Giang đề xuất cần xây dựng các tình huống minh họa và bộ câu hỏi, trả lời thống nhất trên phạm vi cả nước. Những công cụ hỗ trợ tính thuế, hướng dẫn ghi chép sổ sách phù hợp với quy mô hoạt động cũng cần được chú trọng, nhất là đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Việc kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý sẽ góp phần hạn chế tình trạng người nộp thuế phải kê khai, cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có.

Hiệu quả của chính sách cần được nhìn nhận từ cả góc độ giảm nghĩa vụ thuế và giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục, cũng như rủi ro pháp lý cho người nộp thuế. Khi quy định được giải thích rõ ràng, thống nhất và có công cụ hỗ trợ phù hợp, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn phương án thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời hạn chế sai sót phát sinh.

Ngăn ngừa lợi dụng chính sách, bảo đảm công bằng

Song song với hỗ trợ người nộp thuế, yêu cầu đặt ra đối với cơ quan quản lý là nhận diện và ngăn ngừa những hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi hoặc làm giảm nghĩa vụ thuế không đúng quy định.

Theo TS Nguyễn Thị Cẩm Giang, cần kết hợp giữa hỗ trợ tuân thủ rộng rãi với kiểm soát có trọng tâm, dựa trên mức độ rủi ro. Một số dấu hiệu cần được chú ý là hành vi che giấu doanh thu, chia nhỏ hoạt động kinh doanh để đáp ứng điều kiện hưởng chính sách hoặc thành lập doanh nghiệp mới nhằm kéo dài thời gian được hưởng ưu đãi. Với các giao dịch liên kết, cơ quan thuế cần xem xét bản chất giao dịch và cơ sở xác định giá, thay vì chỉ căn cứ vào kết quả kinh doanh để đánh giá nguy cơ vi phạm.

TS Nguyễn Thị Cẩm Giang lưu ý, không thể mặc định doanh nghiệp báo lỗ là có hành vi vi phạm. Việc đánh giá cần dựa trên bản chất hoạt động, hồ sơ và các giao dịch thực tế. Nếu chỉ dựa vào một dấu hiệu đơn lẻ để đưa ra kết luận, cơ quan quản lý có thể gây thêm áp lực cho những doanh nghiệp đang thực hiện đúng quy định.

Vì vậy, quản lý thuế cần phân biệt rõ nhóm người nộp thuế có mức độ tuân thủ tốt với những trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao để áp dụng biện pháp phù hợp. Cách tiếp cận này vừa giúp tập trung nguồn lực vào những hành vi có nguy cơ gây thất thu, vừa tránh tạo thêm gánh nặng kiểm tra, giải trình đối với doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.

Doanh nghiệp cần chủ động hơn trong việc lựa chọn phương án thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời hạn chế sai sót phát sinh. Ảnh: Thuế thành phố Hà Nội

Ở góc độ cơ quan quản lý, bà Đào Thị Hồng Huệ, Ban Pháp chế, Cục Thuế nhấn mạnh mục tiêu quản lý thuế không chỉ dừng ở việc phát hiện, xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là hỗ trợ người kinh doanh hiểu đúng và chủ động tuân thủ pháp luật. Việc xử phạt phải có đầy đủ căn cứ và thực hiện theo đúng quy định.

Quan điểm này cũng đặt ra yêu cầu cân bằng trong tổ chức thực hiện chính sách: Tạo điều kiện để người nộp thuế thực hiện đúng nghĩa vụ, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm có đủ căn cứ. Khi người nộp thuế được hướng dẫn đầy đủ, có công cụ hỗ trợ và được áp dụng quy định thống nhất, chi phí tuân thủ sẽ giảm, trong khi cơ quan thuế có thêm điều kiện tập trung nguồn lực vào các trường hợp có nguy cơ vi phạm.

Thực thi chính sách thuế vì vậy cần được triển khai đồng bộ từ khâu hướng dẫn, hỗ trợ đến giám sát và xử lý vi phạm. Đây là điều kiện để các chính sách mới thực sự phát huy tác dụng, vừa hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm kỷ cương, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế.