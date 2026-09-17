'Thực tập sinh tự do huyền thoại' Kim Jae Hwan công bố lịch trình trở lại

Kim Jae Hwan vừa chia sẻ lịch trình quảng bá cho album đĩa đơn mới mang tên Love, From Here, dự kiến ​​ra mắt vào lúc 18h ngày 7/10 (giờ Hàn Quốc).

Vào lúc nửa đêm ngày 17/9 (giờ Hàn Quốc), nam ca sĩ đã đăng tải lịch trình này trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của mình. Lịch trình phát hành bao gồm danh sách bài hát, hai bộ ảnh "nhá hàng" (teaser), video giới thiệu sơ lược về album (album preview), ba video clip nổi bật (highlight clip) và video giới thiệu MV.

Quá trình quảng bá sẽ bắt đầu với việc công bố danh sách bài hát vào ngày 18/9. Bộ ảnh teaser thứ nhất và thứ hai lần lượt được tung ra vào ngày 21 và 22/9, tiếp đó là video giới thiệu album vào ngày 23/9.

Trước ngày phát hành chính thức, Kim Jae Hwan sẽ chia sẻ ba video clip nổi bật vào các ngày 29/9, 30/9 và 1/10. Video giới thiệu MV dự kiến ​​ra mắt vào ngày 6/10, một ngày trước khi cả album và MV chính thức được phát hành. Hình ảnh thông báo lịch trình có tông màu xanh chủ đạo, với tên album được đặt ở phần dưới.

Trong khi đó, Kim Jae Hwan cũng có lịch tổ chức các buổi hòa nhạc vào ngày 31/10 và 1/11 tại Blue Square Woori Won Banking Hall ở Seoul. Vé cho cả hai đêm diễn, cũng là chuỗi hòa nhạc solo đầu tiên của anh kể từ khi xuất ngũ đều đã được bán hết.

Kim Jae Hwan (cựu thành viên nhóm nhạc Wanna One) thường được người hâm mộ và truyền thông gọi bằng biệt danh "Thực tập sinh tự do huyền thoại" bởi tại chương trình sống còn Produce 101 mùa 2, anh là thực tập sinh tự do (không có công ty quản lý nâng đỡ) duy nhất trong lịch sử chương trình giành được tấm vé debut trong đội hình chiến thắng ở thứ hạng rất cao (Hạng 4).