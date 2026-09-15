Thực tập sát thực tế để cứu người trong thiên tai

Chiều 15/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Đà Nẵng tổ chức thực tập thực binh phương án cứu nạn, cứu hộ xử lý tình huống mưa, bão, lũ lụt, sạt lở đất và các tình huống thiên tai tại khu vực Hồ Quốc Thành (đường Phạm Hùng, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).

Theo tình huống giả định, do ảnh hưởng của bão lũ kéo dài, lượng mưa trên địa bàn vượt ngưỡng 300mm khiến nhiều khu vực ngập sâu, các hồ đập thủy lợi xả tràn. Nước lũ quét dâng nhanh làm khoảng 10 người dân hạ lưu bị cô lập, dòng nước chảy xiết không thể tiếp cận.

Tình huống giả định, trong quá trình di chuyển người dân ra nơi an toàn bằng 2 xuồng composite của lực lượng dân sự, khi cách bờ 100m thì bị sóng đánh lật làm 14 người bị nước cuốn trôi (trong đó có 2 người không mặc áo phao), rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Hai xuồng composite bị sóng đánh lật, khiến 14 người rơi xuống nước trong tình huống giả định.

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Các phương tiện chuyên dụng được huy động, sẵn sàng xử lý tình huống thiên tai, lũ lụt.

Nạn nhân được đưa lên xuồng và nhanh chóng đưa vào bờ để cấp cứu.

Tình huống giả định được đặt ra trong điều kiện mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão, lượng mưa trên địa bàn vượt ngưỡng 300mm, khiến nhiều khu vực ngập sâu, các hồ, đập thủy lợi phải xả tràn.

Nước lũ dâng nhanh, dòng chảy xiết khiến khoảng 10 người dân ở khu vực hạ lưu bị cô lập, phương tiện đường thủy không thể tiếp cận.

Trong quá trình di chuyển người dân đến nơi an toàn bằng 2 xuồng composite của lực lượng dân sự, khi cách bờ khoảng 100m, xuồng bất ngờ bị sóng đánh lật. 14 người rơi xuống nước, trong đó có 2 người không mặc áo phao, bị dòng nước cuốn trôi, nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng, xe chỉ huy và xe cứu thương đến hiện trường, triển khai đồng bộ các phương án cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng triển khai phương án cứu người trong tình huống lũ lụt, thiên tai.

Tại khu vực người dân bị cô lập, lực lượng cứu nạn sử dụng dây mồi thiết lập hệ thống ròng rọc vượt sông, từng bước đưa người dân qua khu vực nguy hiểm vào bờ an toàn. Cùng thời điểm, xuồng máy công suất 15HP được điều động tiếp cận khu vực xảy ra lật xuồng, phối hợp với lực lượng lặn chuyên dụng tổ chức tìm kiếm, đưa các nạn nhân lên khỏi mặt nước.

Các tình huống cứu người dưới nước, sơ cấp cứu, hô hấp nhân tạo đối với nạn nhân được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Lực lượng cứu nạn tiếp tục tìm kiếm trường hợp bị chìm, mất tích, bảo đảm các phương án được thực hiện theo đúng yêu cầu của tình huống giả định.

Trung tá Lê Văn Lưu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng cho biết, thời tiết mùa mưa bão diễn biến phức tạp, khắc nghiệt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, không chỉ đe dọa tính mạng người dân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

“Buổi thực tập nhằm nâng cao năng lực ứng phó của từng cán bộ, chiến sĩ, rèn luyện kỹ năng cứu người và xử lý tình huống trong môi trường nguy hiểm, đặc biệt là môi trường nước chảy xiết, các khu vực bị cô lập. Hai tình huống giả định hôm nay rất sát với thực tế mà lực lượng thường xuyên gặp phải khi làm nhiệm vụ”, Trung tá Lê Văn Lưu nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đơn vị đã chủ động rà soát toàn bộ phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCCC và CNCH; tổ chức kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và huấn luyện cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị được trang cấp, bảo đảm lực lượng luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất khi có tình huống xảy ra.

Trong tháng 9, các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực trên địa bàn thành phố cũng phối hợp với UBND cấp xã tổ chức thực tập thực binh, xử lý các tình huống sạt lở đất đá, tai nạn giao thông và các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão.

Việc tổ chức thực tập ngay trước cao điểm mùa mưa bão góp phần kiểm tra khả năng phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện và năng lực xử lý tình huống tại hiện trường; qua đó chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai, sự cố xảy ra.