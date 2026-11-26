Tham dự buổi thực tập có lãnh đạo các xã trong khu vực Mù Cang Chải cùng các lực lượng chức năng và đông đảo người dân địa phương.

Các đại biểu tham quan buổi thực tập phòng, chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.

Buổi thực tập được triển khai theo tình huống giả định: Do ảnh hưởng của hạn hán, thời tiết hanh khô kéo dài, lượng mưa thấp, từ đầu mùa khô đến nay trên địa bàn xã Lao Chải không có mưa, nhiều đợt nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Đám cháy được giả định xảy ra tại lô 23, khoảnh 8, tiểu khu 317, thuộc thôn Háng Gàng, xã Lao Chải.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân kịp thời thông báo cho lực lượng kiểm lâm địa bàn. Các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức đánh giá tình hình, xác định hướng cháy, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và huy động lực lượng, phương tiện triển khai chữa cháy.

Người dân thôn Háng Gàng tích cực tham gia chữa cháy theo phương án giả định.

Với phương châm “4 tại chỗ”, đã huy động được 60 người trong đó có 50 người dân thôn Háng Gàng phát đường băng cản lửa, sử dụng các dụng cụ chữa cháy chuyên dụng, triển khai phương án khống chế đám cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm, cứu nạn người bị mắc kẹt trong khu vực cháy rừng.

Lực lượng kiểm lâm khu vực Mù Cang Chải giữ vai trò nòng cốt cùng Nhân dân chữa cháy rừng.

Thông qua thực tập, các lực lượng có điều kiện kiểm tra khả năng phối hợp, năng lực chỉ huy, điều hành và xử lý tình huống cháy rừng; đồng thời đánh giá mức độ sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hậu cần tại cơ sở.

Phương châm "4 tại chỗ" góp phần chủ động trong phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đây cũng là dịp nâng cao kỹ năng, ý thức trách nhiệm của cán bộ kiểm lâm, chính quyền địa phương và Nhân dân trong công tác bảo vệ rừng; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài nguyên rừng và tính mạng, tài sản của Nhân dân.