Thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ tại Nhà máy sản xuất và tinh chế nhựa thông ở xã Na Dương

Đội hình các lực lượng tham gia thực tập phương án

Tham gia buổi thực tập có hơn 50 người thuộc lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, Đội PCCC và CNCH cơ sở, y tế, lực lượng thuộc UBND, Công an xã Na Dương, doanh nghiệp và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

Các đại biểu dự, theo dõi thực tập phương án

Tình huống giả định được đưa ra tại buổi thực tập là trong khi các phương tiện vận tải đang làm việc tại xưởng sản xuất, lái xe chở nguyên liệu chế biến khi xuống dốc do không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát đã va chạm với xe bồn chở sản phẩm tinh dầu nhựa thông đang đỗ.

Sau va chạm, phần đầu xe chở nguyên liệu bị biến dạng, 2 người trên xe bị mắc kẹt trong cabin, không thể tự thoát ra ngoài. Lực tác động của vụ va chạm cũng làm bồn chứa tinh dầu nhựa thông trên xe bồn bị thủng, tinh dầu chảy tràn ra mặt đường và có nguy cơ lan rộng về phía nhà làm việc của công ty.

Lực lượng triển khai chữa cháy trong tình huống giả định

Trước tình huống trên, các lực lượng nhanh chóng triển khai phương án CNCH; tổ chức tiếp cận, giải cứu người bị mắc kẹt, đồng thời khoanh vùng, xử lý khu vực tinh dầu tràn, ngăn không để sự cố lan rộng, bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong khu vực.

Các lực lượng triển khai cứu nạn, cứu hộ trong tình huống giả định

Công tác CNCH được triển khai theo 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 lực lượng PCCC và CNCH cơ sở cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng có mặt, triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và xử lý tình huống ban đầu; giai đoạn 2 lực lượng, phương tiện của UBND xã và Công an xã đến hiện trường, phối hợp triển khai các phương án ứng phó, hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ; giai đoạn 3 lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, CNCH theo phương án.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh phát biểu rút kinh nghiệm sau buổi thực tập

Buổi thực tập diễn ra an toàn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Qua đây nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng tổ chức cứu người, sơ tán người bị nạn, chữa cháy, chống cháy lan, bảo vệ người, tài sản và bảo đảm an ninh trật tự tại hiện trường, góp phần nâng cao khả năng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra.