Thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ tại Công ty Cổ phần đá Đồng Mỏ, xã Chi Lăng
Chiều 23/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan đơn vị, cơ sở tổ chức thực tập phương án CNCH của cơ quan công an huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại khu vực khai thác đá thuộc Công ty Cổ phần đá Đồng Mỏ, thôn Đoàn Kết, xã Chi Lăng. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 – 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC (4/10/2001 – 4/10/2026).
Buổi thực tập với sự tham gia của hơn 50 người thuộc lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, UBND xã Chi Lăng, Công an xã Chi Lăng, Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng.
Tình huống giả định được đưa ra tại buổi thực tập là khi các phương tiện vận tải đang làm việc tại bãi khai thác đá thì bất ngờ một khối lượng lớn đất, đá sạt lở, vùi lấp khu vực khai thác làm 1 xe ô tô tải chở đá bị lật, móp méo, vỡ bình nhiên liệu và 1 xe ô tô tải chở đá bị tảng đá lớn đè bẹp cabin, cả 2 xe đều có người mắc kẹt bên trong.
Công tác CNCH triển khai theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1: lực lượng PCCC và CNCH cơ sở và các lực lượng tại chỗ đến tổ chức chữa cháy và CNCH; giai đoạn 2: lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đến tổ chức chữa cháy và CNCH.
Buổi thực tập diễn ra an toàn, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Qua đây giúp các lực lượng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, hiệp đồng tác chiến trong hoạt động chữa cháy và CNCH, chủ động phòng ngừa, xử lý tình huống, sự cố xảy ra, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng con người, tài sản của cơ sở và khu vực xung quanh.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/thuc-tap-phuong-an-cuu-nan-cuu-ho-tai-cong-ty-co-phan-da-dong-mo-xa-chi-lang-5105205.html