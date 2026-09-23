Thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ tại Công ty Cổ phần đá Đồng Mỏ, xã Chi Lăng

Các lực lượng tham gia thực tập phương án

Buổi thực tập với sự tham gia của hơn 50 người thuộc lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, UBND xã Chi Lăng, Công an xã Chi Lăng, Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh phát biểu tại buổi thực tập

Tình huống giả định được đưa ra tại buổi thực tập là khi các phương tiện vận tải đang làm việc tại bãi khai thác đá thì bất ngờ một khối lượng lớn đất, đá sạt lở, vùi lấp khu vực khai thác làm 1 xe ô tô tải chở đá bị lật, móp méo, vỡ bình nhiên liệu và 1 xe ô tô tải chở đá bị tảng đá lớn đè bẹp cabin, cả 2 xe đều có người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở tiếp cận hiện trường trong tình huống giả định

Các lực lượng tổ chức chữa cháy, CNCH trong huống giả định

Các lực lượng tổ chức CNCH trong huống giả định

Công tác CNCH triển khai theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1: lực lượng PCCC và CNCH cơ sở và các lực lượng tại chỗ đến tổ chức chữa cháy và CNCH; giai đoạn 2: lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đến tổ chức chữa cháy và CNCH.

Lực lượng tiến hành chữa cháy trong huống giả định

Chỉ huy Đội chữa cháy và CNCH khu vực II phát biểu rút kinh nghiệm sau thực tập phương án

Buổi thực tập diễn ra an toàn, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Qua đây giúp các lực lượng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, hiệp đồng tác chiến trong hoạt động chữa cháy và CNCH, chủ động phòng ngừa, xử lý tình huống, sự cố xảy ra, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng con người, tài sản của cơ sở và khu vực xung quanh.