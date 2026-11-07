Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nhà xưởng Ban quản lý KCN Long Đức

Tình huống giả định đặt ra: xảy ra cháy tại khu vực nhà xưởng, diện tích đám cháy khoảng 40m², chất cháy chủ yếu là giấy, nhựa.

Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng triển khai các hoạt động xử lý ban đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, gồm: báo cháy; tổ chức hướng dẫn thoát nạn, cứu người bị nạn; di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như máy bơm chữa cháy, lăng, vòi và bình chữa cháy xách tay để khống chế đám cháy, chống cháy lan.

Lực lượng tại chỗ tham gia diễn tập phương án.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3 hướng dẫn thành viên Đội PCCC cơ sở sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy khay xăng.

Các lực lượng phối hợp diễn tập phương án.

Kết thúc buổi thực tập, Ban chỉ huy đơn vị đã tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và lực lượng PCCC cơ sở trong quá trình xử lý tình huống cháy giả định

Thông qua thực tập, góp phần nâng cao khả năng chủ động trong công tác tổ chức, chỉ huy, bố trí lực lượng, phương tiện; đồng thời rèn luyện kỹ năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng, đáp ứng yêu cầu xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố trên địa bàn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.