Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Nhà máy điện mặt trời Long Sơn

Chiều 21-10, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực 5 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và CNCH, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công ty Cổ phần Năng lượng Long Sơn tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Nhà máy điện mặt trời Long Sơn (xã Bắc Ninh Hòa).

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở dập lửa trong tình huống giả định.

Tình huống giả định, chiều cùng ngày, tại khu vực nhà điều khiển của nhà máy xảy ra cháy do sự cố hệ thống điện. Do khu vực tập trung nhiều thiết bị điện, máy móc và hệ thống dây dẫn, đám cháy nhanh chóng lan rộng, sinh ra nhiều khói, khí độc và nhiệt lượng lớn, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Vụ cháy khiến 2 công nhân bị ngạt khói, mắc kẹt bên trong.

Phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở lập tức phát tín hiệu báo động, hướng dẫn người lao động thoát nạn, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống điện; đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy ban đầu và gọi điện báo cháy qua số 114. Trong quá trình chữa cháy, 1 đội viên PCCC cơ sở bị ngạt khói, bất tỉnh và mắc kẹt tại khu vực cháy, nâng tổng số người cần được cứu nạn lên 3 người.

Các chiến sĩ chữa cháy chuyên nghiệp đưa một nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm trong tình huống giả định.

Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5 khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, tổ chức trinh sát, xác định vị trí người bị nạn và triển khai đội hình chữa cháy, CNCH. Các cán bộ, chiến sĩ sử dụng trang thiết bị bảo hộ, bình thở chuyên dụng để tiếp cận khu vực có nhiều khói, khí độc, tìm kiếm và đưa 3 người bị nạn ra ngoài an toàn. Đồng thời, lực lượng chữa cháy tổ chức các mũi tấn công, ngăn chặn cháy lan, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy giả định.

Các lực lượng phối hợp dập lửa trong tình huống giả định.

Buổi thực tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với lực lượng PCCC cơ sở; rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ và cứu người bị nạn tại công trình có hệ thống thiết bị điện đặc thù. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong công tác PCCC và CNCH, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản tại cơ sở.