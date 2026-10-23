Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Kho nhựa đường Khánh Hòa

Chiều 23-10, tại Kho nhựa đường Khánh Hòa (Lô CN2, Khu công nghiệp Ninh Thủy, phường Đông Ninh Hòa), Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực 5 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và CNCH - Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu vật tư Giao thông tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH.

Lực lượng chữa cháy cơ sở dập lửa trong tình huống giả định.

Theo tình huống giả định, đám cháy xảy ra tại khu vực đậu xe ô tô chở nhựa đường trong sân nội bộ của cơ sở do sự cố hệ thống điện trên xe. Khu vực có nhiều phương tiện, xăng dầu và nhựa đường nên đám cháy nhanh chóng phát triển, tỏa nhiều khói, khí độc và nhiệt lượng lớn, đe dọa cháy lan sang các phương tiện và khu vực lân cận. Trong quá trình chữa cháy ban đầu, 2 công nhân bị ngạt khói, bất tỉnh và mắc kẹt bên trong.

Phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng phát tín hiệu báo động, hướng dẫn người lao động thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy, đồng thời gọi điện báo cháy qua số 114.

Các chiến sĩ chữa cháy chuyên nghiệp, lực lượng chữa cháy tại chỗ phối hợp dập lửa.

Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5 khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, tổ chức trinh sát, xác định vị trí người bị nạn và triển khai đội hình chữa cháy, CNCH. Các cán bộ, chiến sĩ sử dụng trang phục bảo hộ, bình thở chuyên dụng tiếp cận khu vực có nhiều khói, khí độc, tìm kiếm và đưa 2 công nhân ra ngoài an toàn. Đồng thời, triển khai các mũi chữa cháy phun nước làm mát, bảo vệ phương tiện và khu vực lân cận và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Buổi thực tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với lực lượng chữa cháy cơ sở; rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ và cứu người bị nạn tại khu vực có nhiều chất dễ cháy. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong công tác PCCC và CNCH. Đây cũng là dịp để lực lượng chức năng nắm chắc đặc điểm của cơ sở, nâng cao kỹ năng, chiến thuật chữa cháy, CNCH, chủ động ứng phó với các sự cố, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

THÀNH LONG