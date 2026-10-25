Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Các lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai đội hình, phối hợp xử lý tình huống cháy giả định.

Nội dung huấn luyện tập trung phổ biến các quy định pháp luật về PCCC và CNCH; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ, chữa cháy, thoát nạn và CNCH; hướng dẫn phương pháp kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng phương tiện chữa cháy; phương án chữa cháy, CNCH của cơ sở; hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy giả định đối với xăng, dầu chứa trong khay tôn và khí gas; thực hành rải vòi chữa cháy, sơ cấp cứu, di chuyển người bị nạn.

Thực tập phương án với đám cháy giả định, các lực lượng tại chỗ tổ chức báo động, thông tin sự cố, hướng dẫn thoát nạn, đưa người bị nạn đến khu vực an toàn và triển khai chữa cháy ban đầu. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với lực lượng cơ sở tiếp cận đám cháy, triển khai đội hình chữa cháy, tìm kiếm, cứu người bị nạn và xử lý tình huống theo nhiệm vụ được phân công. Hoạt động giúp lực lượng cơ sở rèn kỹ năng xử lý sự cố, phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp, hỗ trợ người bệnh hạn chế khả năng vận động khi cần thoát nạn.