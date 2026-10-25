Thực tập phương án chữa cháy tại xưởng sản xuất cước, dệt lưới

Sáng 25-10, tại Cụm Công nghiệp Đắc Lộc (phường Bắc Nha Trang), Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực 9 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCH - Công an tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tân Hùng Hải tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH.

Tình huống giả định tại nhà xưởng sản xuất cước, dệt lưới xảy ra cháy do mô tơ điện quấn sợi cước quá tải. Đám cháy lan nhanh qua các vật liệu gỗ, nhựa, cao su…, diện tích cháy khoảng 50m², có 2 người mắc kẹt chưa kịp thoát nạn. Lực lượng tại chỗ đã triển khai báo động, cắt điện, sử dụng bình chữa cháy xách tay và hệ thống chữa cháy vách tường nhưng không khống chế được. Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 lập tức cơ động tới hiện trường, tổ chức trinh sát, cứu người bị nạn, triển khai dập tắt đám cháy và ngăn cháy lan. Lực lượng Công an phường Bắc Nha Trang và an ninh trật tự cơ sở phối hợp phân luồng giao thông, bảo vệ an ninh trật tự.

Lực lượng chữa cháy cơ sở sử dụng bình chữa cháy xách tay dập lửa trong tình huống giả định.

Các công nhân hỗ trợ đồng nghiệp thoát ra ngoài an toàn.

Chiến sĩ chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường tổ chức trinh sát, cứu người.

Xe chữa cháy tiếp cận hiện trường dập lửa.

Buổi thực tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp, chỉ huy, điều hành giữa lực lượng chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời rà soát, hoàn thiện kỹ chiến thuật chữa cháy và CNCH phù hợp với đặc điểm cơ sở sản xuất cước, lưới.