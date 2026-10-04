Thực tập phương án chữa cháy tại Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân Solar Ninh Thuận

Sáng 4-10, tại Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân Solar Ninh Thuận (xã Mỹ Sơn), Công ty Cổ phần Thiên Tân Solar Ninh Thuận phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Theo tình huống giả định, sự cố bên trong máy biến áp tại Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân Solar Ninh Thuận dẫn đến cháy lớn. Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở nhanh chóng báo động, tổ chức cứu người bị nạn, dùng bình chữa cháy xách tay và lăng, vòi của hệ thống cấp nước chữa cháy để dập lửa, ngăn cháy lan. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của đám cháy, đơn vị đã báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ đưa người bị nạn đến nơi an toàn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH lập tức điều động xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7 và khu vực 8 cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình, sử dụng lăng phun chất tạo bọt để dập lửa, đồng thời làm mát các cấu kiện xây dựng gần khu vực cháy.

Các chiến sĩ chữa cháy chuyên nghiệp sử dụng bọt chữa cháy để dập lửa.

Các lực lượng phối hợp dập lửa trong tình huống giả định.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng tại chỗ tìm kiếm, đưa người bị nạn và tài sản đến nơi an toàn.

Buổi thực tập diễn ra an toàn, bảo đảm yêu cầu đề ra. Qua đó, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở nắm được quy trình chữa cháy, cứu người, cứu tài sản và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp khi đám cháy vượt khả năng xử lý tại chỗ.