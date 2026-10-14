Thực tập phương án chữa cháy tại Khách sạn Seasing

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Khánh Hòa) vừa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Khách sạn Seasing thuộc Công ty TNHH Phương Linh Nha Trang (đường Củ Chi, phường Bắc Nha Trang). Buổi thực tập có sự tham gia của Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 9; lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và Công an phường.

Tình huống giả định được xây dựng sát với đặc điểm thực tế của cơ sở lưu trú: Vào lúc 9 giờ ngày 13-10, đám cháy bùng phát từ một phòng lưu trú tầng 3 do khách sạc điện thoại trên giường, đi ra ngoài mà không rút nguồn, dẫn đến nổ cục sạc gây cháy. Chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, cao su, giấy, vải… lan nhanh sau khoảng 15 phút, diện tích cháy ước khoảng 50m². Lực lượng tại chỗ của khách sạn đã nhanh chóng báo động, cắt điện, sử dụng bình chữa cháy xách tay và hệ thống chữa cháy vách tường để khống chế ban đầu, đồng thời cấp báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Các lực lượng phối hợp chữa cháy.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 đã cơ động tới hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy, cứu người bị nạn và ngăn cháy lan. Công an phường Bắc Nha Trang cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và an ninh, trật tự. Toàn bộ quá trình thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ sở.

Chỉ huy Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 tổ chức rút kinh nghiệm với các lực lượng tham gia thực tập.

Buổi thực tập giúp cán bộ, chiến sĩ và đội viên cơ sở nắm chắc địa bàn, hoàn thiện kỹ chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, đồng thời phát hiện một số điểm cần khắc phục để nâng cao hiệu quả ứng phó với tình huống cháy, nổ.